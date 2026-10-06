اللواء محفوظ مرزوق: القوات البحرية أوجعت إسرائيل في حرب الاستنزاف

أكد اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن القوات الخاصة الإسرائيلية فشلت في الهجوم على الوحدات البحرية المصرية عام 1967، موضحًا أن القوات البحرية المصرية ألقت القبض على أسرى إسرائيليين خلال أحداث عام 1967.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البحرية المصرية دمرت المدمرة إيلات بصاروخ، وكان ذلك أول استخدام له في العالم، مشيرًا إلى أن مصر أغرقت الغواصة داكار، وأن الأرشيف الإسرائيلي كاذب.

وأضاف أن مصر دمرت «بيت شيفع» و«بات يام» في ميناء إيلات البحري التابع لإسرائيل، موضحًا أن القوات البحرية أوجعت إسرائيل في حرب الاستنزاف، قائلًا: «مكنش معانا أجهزة، كانت استطلاعات بشرية».