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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائبة رئيس جمهورية أوغندا تزور المتحف المصري الكبير

نائبة رئيس جمهورية أوغندا في زيارة المتحف المصري الكبير
نائبة رئيس جمهورية أوغندا في زيارة المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

استقبل المتحف المصري الكبير جيسيكا ألوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، بحضور السفير محمد فاروق سفير مصر لدى جمهورية أوغندا.


وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث عقد معها لقاءً تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري والمتاحف، ومن بينها إمكانية الاستفادة من خبرات الأثريين المصريين ونقلها إلى الجهات والمؤسسات المعنية في أوغندا.

المتحف المصري الكبير


وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور أحمد غنيم نائبة الرئيس الأوغندي في جولة داخل قاعات المتحف، اطلعت خلالها على عدد من أبرز القطع الأثرية المعروضة، وأبدت اهتمامًا خاصًا بالقناع الذهبي وكرسي العرش للملك توت عنخ آمون، إلى جانب تمثال الملكة حتشبسوت وتمثال الملك رمسيس الثاني، حيث توقفت أمامها للتعرف على تفاصيلها الفنية ودقة تنفيذها، وما تعكسه من ثراء وتنوع وعراقة الحضارة المصرية القديمة.


وأعربت السيدة جيسيكا ألوبو عن تقديرها لما شاهدته خلال الزيارة، مشيدة بالتجربة المتحفية التي يقدمها المتحف المصري الكبير، وما تتيحه للزائر من فرصة للتعرف على جوانب متعددة من الحضارة المصرية القديمة وإرثها الحضاري والفني والإنساني. كما أثنت على جهود المتحف في إتاحة هذا التراث للأجيال الحالية والقادمة، معربة عن سعادتها بزيارة هذا الصرح الثقافي والحضاري.


وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور أحمد غنيم نائبة رئيس جمهورية أوغندا هدية تذكارية، فيما سجلت كلمة في سجل زيارات المتحف، أعربت خلالها عن سعادتها بزيارة المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير نائبة رئيس جمهورية أوغندا السفير محمد فاروق أوغندا المتحف المصري

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