أحد أبطال أكتوبر: القوات البحرية المصرية ألقت القبض على أسرى إسرائيليين في أحداث عام 1967

كشف اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق واحد ابطال حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب اكتوبر.

وقال اللواء اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن البحرية الاسرائيلية حاولت تدمير القوات البحريه المصريه في احداث عام 1967 .

وتابع اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق واحد ابطال حرب أكتوبر، أن القوات الخاصة الاسرائيلية فشلت في الهجوم على الوحدات البحرية المصرية عام 1967 .

وأشار اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق واحد ابطال حرب أكتوبر، إلى أن القوات البحرية المصرية ألقت القبض على أسرى إسرائيليين في أحداث عام 1967.