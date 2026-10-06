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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رمز تاريخي للتضامن العربي.. اليماحي عن انتصارات أكتوبر المجيدة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية والقومية الخالدة، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، وتجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل استرداد الأرض والدفاع عن الكرامة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ملحمة نصر أكتوبر المجيد لا تقتصر على كونها انتصارًا عسكريًا فحسب، وإنما تمثل رمزًا تاريخيًا للتضامن العربي، وتجسيدًا لقوة ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات، مشيدًا بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي سطرت بحروف من نور تاريخًا مشرفًا سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

انتصارات أكتوبر المجيدة 

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بهذه المناسبة، بما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة حضارية وتنموية متواصلة، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا في الوقت ذاته الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم قضايا الأمة العربية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه بتوجيه تحية إجلال وإكبار إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن الغالي، دفاعًا عن أرضه وكرامته وعزته، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جمهورية مصر العربية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحقق لشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة.

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