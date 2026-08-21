توبة أحمد الفيشاوي.. أمين الفتوى يكشف له طريق الثبات ويحذره من المتشددين

وجه الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة إلى الفنان أحمد الفيشاوي، بعد إعلان الأخير عزمه على التوبة وطلب من الجمهور الدعاء له.

وقال هشام ربيع، في رسالته التي نشرها عبر حسابه على فيس بوك: التوبة والعودة إلى الله هي انتصارٌ للرُّوح، وتجسيد حي لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53].

وتابع: وشجاعتُك في إعلان التوبة تبعث الأمل في نفوس الآلاف، وتثبت أنَّ باب الله لا يُغلق في وجه تائبٍ أبدًا، وقد عَافَاكَ الله مِن غواية شيطان المعصية، فلا تسمح لشيطان "الغُلُو والتَّشدُّد" أن يجد في قَلْبِك موطئ قدم، فرِحَابُ الإسلام أوسع من أن يختزله فصيل، وأوسع من أن تحتكره جماعة تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة.

واختتم الرسالة بنصيحة للفنان أحمد الفيشاوي: ونصحيتي لكَ في هذا السياق: القرآنُ الكريم هو أعظم سلاح ضد التِّيه، فاجعله بوصلة ترشدك إلى سماحة الإسلام ويُسْره، أمَّا بوصلة استقاء المعلومات الدينية لكَ فهي "الأزهر الشريف" بمنهجه الوسطي المعتدل، فتَواصَل مع علمائه واستقِ منهم العلم، ولا تسمح لأي تيار مُتشدِّد -مهما لـمع اسمه- أن يُلوِّث توبتَكَ الصادقة بسموم أفكاره، ثبَّتَك الله على الحق، وشَرَح صدرك بنور كتابه، فـ"الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده".

نصيحة للفنان أحمد الفيشاوي

وجه الداعية الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب رسالة دعم للفنان أحمد الفيشاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف خلالها عن رغبته في التوبة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له ومساندته في هذه الخطوة.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرأت منذ قليل تصريحًا للفنان أحمد الفيشاوي يطلب التوبة ويطلب الدعاء له من جموع الناس».

وأضاف: «وفي هذه الليلة المباركة نتوسل إليك يا ربنا بسيدنا النبي أن توفق عبدك أحمد الفيشاوي، وتتوب عليه، وترزقه العمل الصالح النافع».

وتابع الداعية: «وإن لم يكن صادقًا في رجائه فارزقه صدق الرجاء، ونقِّ قلبه، ومنَّ عليه بتوبة صالحة صادقة عاجلًا غير آجل».

ودعا محمد أبو بكر الجميع إلى دعم الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أن الدعم لا يشترط سوى الدعاء، قائلًا: «على الجميع أن يدعمه ولو بالدعاء، لأن النبي الكريم قال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم».

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد كشف مؤخرًا عن رغبته في التوبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن ينجح في اتخاذ هذه الخطوة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.