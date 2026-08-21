قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
صراع الحراس يشتعل في الأهلي.. من يحمي عرين الأحمر أمام الشرقية إنبي؟
من المعمل إلى المصنع.. كيف تستفيد مصر من البحث العلمي في دعم الصناعة؟
«دولتان.. حلم واحد» .. مصر تشارك في افتتاح سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري
نفسي أساعد أبويا.. فتاة تبحث عن فرصة عمل لوالدها كسائق خاص
كامل الوزير يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة ويؤكد: التعليم الحديث ركيزة بناء الإنسان
أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه
البترول: التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط
لبنان: انفجارات تهز أجواء صور أثناء جولة رئيس الحكومة
ضربة استباقية.. ضبط 10 أطنان زبدة وقشطة مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

توبة أحمد الفيشاوي.. أمين الفتوى يكشف له طريق الثبات ويحذره من المتشددين

الفنان أحمد الفيشاوي
الفنان أحمد الفيشاوي
محمد شحتة

وجه الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة إلى الفنان أحمد الفيشاوي، بعد إعلان الأخير عزمه على التوبة وطلب من الجمهور الدعاء له.

وقال هشام ربيع، في رسالته التي نشرها عبر حسابه على فيس بوك: التوبة والعودة إلى الله هي انتصارٌ للرُّوح، وتجسيد حي لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53].

وتابع: وشجاعتُك في إعلان التوبة تبعث الأمل في نفوس الآلاف، وتثبت أنَّ باب الله لا يُغلق في وجه تائبٍ أبدًا، وقد عَافَاكَ الله مِن غواية شيطان المعصية، فلا تسمح لشيطان "الغُلُو والتَّشدُّد" أن يجد في قَلْبِك موطئ قدم، فرِحَابُ الإسلام أوسع من أن يختزله فصيل، وأوسع من أن تحتكره جماعة تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة.

واختتم الرسالة بنصيحة للفنان أحمد الفيشاوي: ونصحيتي لكَ في هذا السياق: القرآنُ الكريم هو أعظم سلاح ضد التِّيه، فاجعله بوصلة ترشدك إلى سماحة الإسلام ويُسْره، أمَّا بوصلة استقاء المعلومات الدينية لكَ فهي "الأزهر الشريف" بمنهجه الوسطي المعتدل، فتَواصَل مع علمائه واستقِ منهم العلم، ولا تسمح لأي تيار مُتشدِّد -مهما لـمع اسمه- أن يُلوِّث توبتَكَ الصادقة بسموم أفكاره، ثبَّتَك الله على الحق، وشَرَح صدرك بنور كتابه، فـ"الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده".

نصيحة للفنان أحمد الفيشاوي

وجه الداعية الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب رسالة دعم للفنان أحمد الفيشاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف خلالها عن رغبته في التوبة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له ومساندته في هذه الخطوة.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرأت منذ قليل تصريحًا للفنان أحمد الفيشاوي يطلب التوبة ويطلب الدعاء له من جموع الناس».

وأضاف: «وفي هذه الليلة المباركة نتوسل إليك يا ربنا بسيدنا النبي أن توفق عبدك أحمد الفيشاوي، وتتوب عليه، وترزقه العمل الصالح النافع».

وتابع الداعية: «وإن لم يكن صادقًا في رجائه فارزقه صدق الرجاء، ونقِّ قلبه، ومنَّ عليه بتوبة صالحة صادقة عاجلًا غير آجل».

ودعا محمد أبو بكر الجميع إلى دعم الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أن الدعم لا يشترط سوى الدعاء، قائلًا: «على الجميع أن يدعمه ولو بالدعاء، لأن النبي الكريم قال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم».

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد كشف مؤخرًا عن رغبته في التوبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن ينجح في اتخاذ هذه الخطوة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوي التوبة الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

حسام حسن

طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

ترشيحاتنا

رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة يدعو لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في الخطاب الإعلامي

رئيس لجنه الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة يدعو لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في الخطاب الإعلامي

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع «تمكين المرأة الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج» بالاسكندرية

مكتب شكاوى القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع تمكين

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

بالصور

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد