اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

وجه الداعية الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب رسالة دعم للفنان أحمد الفيشاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف خلالها عن رغبته في التوبة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له ومساندته في هذه الخطوة.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرأت منذ قليل تصريحًا للفنان أحمد الفيشاوي يطلب التوبة ويطلب الدعاء له من جموع الناس».

وأضاف: «وفي هذه الليلة المباركة نتوسل إليك يا ربنا بسيدنا النبي أن توفق عبدك أحمد الفيشاوي، وتتوب عليه، وترزقه العمل الصالح النافع».

وتابع الداعية: «وإن لم يكن صادقًا في رجائه فارزقه صدق الرجاء، ونقِّ قلبه، ومنَّ عليه بتوبة صالحة صادقة عاجلًا غير آجل».

ودعا محمد أبو بكر الجميع إلى دعم الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أن الدعم لا يشترط سوى الدعاء، قائلًا: «على الجميع أن يدعمه ولو بالدعاء، لأن النبي الكريم قال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم».

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد كشف مؤخرًا عن رغبته في التوبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن ينجح في اتخاذ هذه الخطوة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.