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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: انتصار أكتوبر أثبت للعالم قدرة الكفاءة المصرية على قهر المستحيل

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود

هنأ المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد "محمود"، في بيان، أن انتصار أكتوبر لم يكن مجرد ملحمة عسكرية استعادت الأرض والكرامة، بل كان معجزة هندسية ولوجستية متكاملة أذهلت العالم؛ حيث امتزجت عبقرية التخطيط العسكري بالدقة اللوجستية في إدارة الإمداد والتجسير وعبور أكبر مانع مائي في التاريخ الحديث، مما أثبت للعالم أجمع قدرة الكفاءة المصرية على قهر المستحيل.

 روح السادس من أكتوبر تُعيد صياغة التاريخ اليوم

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن روح السادس من أكتوبر تُعيد صياغة التاريخ اليوم من خلال ملحمة البناء والتعمير التي تشهدها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التنمية الشاملة التي تجري في سيناء، وربطها بالدلتا عبر الأنفاق والشبكات الحديثة للطرق والمحاور والسكك الحديدية، إلى جانب تطوير الموانئ والممرات اللوجستية الدولية، تُعد الامتداد الطبيعي لحماية ملحمة النصر وتحويل أرض الفيروز إلى قاطرة للتنمية والاقتصاد الوطني.

 شريان الحياة للجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن قطاع النقل واللوجستيات يُشكل شريان الحياة للجمهورية الجديدة، والركيزة الأساسية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وجذب المشاريع القومية، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم على أرض الواقع من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات العملاقة يُجسد استمرار الإرادة الوطنية التي صنعت نصر أكتوبر العظيم.

ووجه تحية إجلال لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ولرجال القوات المسلحة الساهرين على حماية أمن مصر واستقرارها وحدودها، مؤكدًا أن تلاحم الشعب المصري مع قيادته وجيشه هو الحصن المنيع لتجاوز كافة التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

حزب الجيل انتصار أكتوبر الكفاءة المصرية

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