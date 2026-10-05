فلوس النظافة فين؟.. مقترح برلماني لإنشاء منظومة تكشف حصيلة الرسوم وأوجه إنفاقها

تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إعادة تنظيم وتوجيه حصيلة رسوم النظافة، وضمان انعكاسها بصورة مباشرة على مستوى خدمات النظافة وتحسين البيئة بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى.

ويستهدف المقترح وضع آلية أكثر وضوحاً وفاعلية تضمن توجيه حصيلة رسوم النظافة إلى الأغراض المرتبطة بالخدمة، في ظل ما يلاحظ في عدد من المناطق من استمرار تحصيل الرسوم، بالتزامن مع شكاوى من تراكم المخلفات وضعف انتظام أعمال الجمع والنقل، بما يستدعي مراجعة آليات إدارة الحصيلة وأوجه إنفاقها ومدى انعكاسها على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأكد بلتاجي أن المواطن الذي يتحمل أعباء رسوم النظافة من حقه أن يلمس أثراً واضحاً لها في مستوى النظافة والخدمات البيئية المقدمة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، مشدداً على أهمية تحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة في التعامل مع حصيلة هذه الرسوم.

حصر المتحصلات والإعلان عن أوجه الإنفاق

وطالب النائب بحصر إجمالي حصيلة رسوم النظافة على مستوى كل محافظة ومركز ومدينة وقرية، وإعداد بيانات دورية توضح حجم المتحصلات وأوجه إنفاقها، بما يتيح الوقوف بصورة واضحة على حجم الموارد التي يتم تحصيلها ومدى توجيهها إلى تحسين منظومة النظافة.

كما اقترح تخصيص حصيلة الرسوم لخدمات النظافة وتحسين البيئة، بما يشمل أعمال جمع ونقل المخلفات، وشراء وصيانة المعدات، وتوفير صناديق القمامة، ورفع كفاءة العمالة القائمة على تقديم الخدمة.

وشدد بلتاجي على ضرورة وضع آلية رقابية واضحة تضمن عدم توجيه حصيلة رسوم النظافة إلى أوجه إنفاق لا ترتبط بالخدمة، إلا في إطار القواعد القانونية والمالية المنظمة.

واقترح كذلك ربط تقييم الجهات المسؤولة عن أعمال النظافة بمؤشرات فعلية لقياس مستوى الخدمة، من بينها انتظام عمليات الجمع، وسرعة رفع التراكمات، ومستوى نظافة الشوارع والميادين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

مراجعة قيمة الرسوم ومراعاة محدودي الدخل

ودعا النائب إلى إجراء مراجعة دورية لقيمة رسوم النظافة بما يحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقدرة المواطنين على تحملها، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً عند وضع أو تعديل الرسوم.

كما طالب بدراسة إنشاء أو تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة أعمال النظافة وتلقي شكاوى المواطنين، بما يسمح بقياس مستوى الخدمة في كل منطقة ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة على أداء الجهات القائمة على المنظومة.

بلتاجي يطالب بمساءلة دورية حول حصيلة الرسوم

وأكد عضو مجلس النواب أهمية موافاة مجلس النواب ببيانات دورية تتضمن إجمالي ما تم تحصيله من رسوم النظافة، وحجم ما تم إنفاقه، وأوجه الإنفاق، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب محمد بلتاجي بالمطالبة بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، ووضع آلية واضحة تضمن إعادة تنظيم حصيلة رسوم النظافة وتوجيهها إلى تحسين وتطوير المنظومة، مع إحكام الرقابة على عمليات التحصيل والإنفاق، وربط الموارد التي يتحملها المواطن بمستوى الخدمة التي يحصل عليها.