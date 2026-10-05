الرئيس السيسي: النيل شريان حياة مصر.. وحصصنا المائية حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، مشددًا على أن حصص مصر المائية حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به.

وقال الرئيس السيسي: «أما فيما يتعلق بنهر النيل فأقول بكل وضوح وحزم إن النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصص مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به».

وأضاف الرئيس: «ومصر كما كانت دائمًا تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، ورد أي مساس بمؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال الرئيس: «وأجدد إدانة مصر وردها القاطع لأي اعتداء تستهدف الدول العربية، كمؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية».

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة المصرية، قائلًا: «إن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائمًا على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف».