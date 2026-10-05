لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وتألقت لقاء الخميسي فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل بسيط بدون تطريزات و هو ما كشف عن قوامها الممشوق.

وتعد الفنانة لقاء، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

وكان قد احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.