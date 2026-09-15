نجم الزمالك السابق: دفاع الأبيض الأفضل بالدوري

كشف محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك حلولا هجومية مميزة، مشيرًا إلى أن تغيير مركز عدي الدباغ يعد قرارًا فنيًا من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن خط دفاع الزمالك هو الأفضل في الدوري، مشيدًا بثنائية محمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل، مؤكدًا أنها ثنائية مميزة للغاية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن وجود خالد جلال على رأس القيادة الفنية لفريق غزل المحلة يزيد من صعوبة المباراة المقبلة على الفريق الأبيض، في ظل خبراته وقدرته على التعامل مع المباريات.



وقد خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية خلال مران الاثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.