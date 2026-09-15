قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص بطلق ناري قرب فرانكفورت.. والشرطة الألمانية تطارد مشتبهًا به
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 15-9-2026
هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح
مفتاح نجاحي بعدم غيابي|مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها
الساعة 12 هتقلب 11.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد
رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
احتجاجًا على مقتل أحد عناصرهم.. مسلحون حوثيون يقطعون الطريق الساحلي المؤدي إلى الخوخة
عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه
اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان
أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الفول والسكر وتراجع المكرونة والزيوت
7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف 4 محاور يعمل عليها الزمالك خلال الفترة المقبلة.. تطوير ميت عقبة وفرع أكتوبر وشركة الكرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن 4 محاور رئيسية يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال الفترة المتبقية من مدة المجلس.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن المحور الأول يتمثل في تطوير مقر نادي الزمالك الحالي في ميت عقبة، مشيرًا إلى أن النادي سيبدأ خلال أيام قليلة العمل على تطوير عدد من المنشآت، استجابة لشكاوى الأعضاء بشأن حالة الإهمال التي أصابت النادي خلال الفترة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات بما يرضي الأعضاء.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بملف الموارد المستدامة، من خلال استغلال مدخل النادي من جهة شارع جامعة الدول العربية، حيث يسعى الزمالك إلى تأجيره بما يدر دخلًا سنويًا دوريًا للنادي، بقيمة تتجاوز مليون دولار على الأقل، وفقًا لما ذكره.

وأشار حتحوت إلى أن فرع الزمالك في أكتوبر يمثل المحور الثالث والأهم، موضحًا أن النادي يسعى إلى البدء في أعمال الإنشاءات، بالتزامن مع إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن المطور العقاري المسؤول عن المشروع.

وتابع أن المطور العقاري يرغب في إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن خطة تسليم مشروع فرع أكتوبر، على أن يعقب ذلك فتح باب العضويات، حيث يستهدف الزمالك طرح 3 آلاف عضوية في المرحلة الأولى بسعر مخفض، بما يمكن النادي من جمع ما يقرب من مليار جنيه.

واختتم حتحوت حديثه بالكشف عن المحور الرابع، وهو شركة الكرة، موضحًا أن برنامج «مودرن سبورتس» سبق وانفرد بأن الزمالك يتفاوض مع مستثمرين من الإمارات ومستثمرين مصريين بشأن شركة الكرة، من خلال هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد أن الملفات الأربعة تأتي ضمن خطة مجلس إدارة الزمالك خلال السنة المتبقية من مدته، بهدف تطوير النادي وزيادة موارده وتحقيق موارد مالية مستدامة خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي هاني حتحوت نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب شارع جامعة الدول العربية الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: استهدافات مستمرة ومتكررة للسعودية من الحوثيين والميليشيات العراقية

شركة الاتحاد للطيران الإماراتية

الاتحاد للطيران الإماراتية تسجل طلبًا قويًا على السفر رغم تداعيات حرب إيران

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الغاز المسال يعرقل النمو الصناعي في بنجلاديش

بالصور

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد