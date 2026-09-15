هاني حتحوت يكشف 4 محاور يعمل عليها الزمالك خلال الفترة المقبلة.. تطوير ميت عقبة وفرع أكتوبر وشركة الكرة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن 4 محاور رئيسية يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال الفترة المتبقية من مدة المجلس.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن المحور الأول يتمثل في تطوير مقر نادي الزمالك الحالي في ميت عقبة، مشيرًا إلى أن النادي سيبدأ خلال أيام قليلة العمل على تطوير عدد من المنشآت، استجابة لشكاوى الأعضاء بشأن حالة الإهمال التي أصابت النادي خلال الفترة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات بما يرضي الأعضاء.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بملف الموارد المستدامة، من خلال استغلال مدخل النادي من جهة شارع جامعة الدول العربية، حيث يسعى الزمالك إلى تأجيره بما يدر دخلًا سنويًا دوريًا للنادي، بقيمة تتجاوز مليون دولار على الأقل، وفقًا لما ذكره.

وأشار حتحوت إلى أن فرع الزمالك في أكتوبر يمثل المحور الثالث والأهم، موضحًا أن النادي يسعى إلى البدء في أعمال الإنشاءات، بالتزامن مع إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن المطور العقاري المسؤول عن المشروع.

وتابع أن المطور العقاري يرغب في إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن خطة تسليم مشروع فرع أكتوبر، على أن يعقب ذلك فتح باب العضويات، حيث يستهدف الزمالك طرح 3 آلاف عضوية في المرحلة الأولى بسعر مخفض، بما يمكن النادي من جمع ما يقرب من مليار جنيه.

واختتم حتحوت حديثه بالكشف عن المحور الرابع، وهو شركة الكرة، موضحًا أن برنامج «مودرن سبورتس» سبق وانفرد بأن الزمالك يتفاوض مع مستثمرين من الإمارات ومستثمرين مصريين بشأن شركة الكرة، من خلال هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد أن الملفات الأربعة تأتي ضمن خطة مجلس إدارة الزمالك خلال السنة المتبقية من مدته، بهدف تطوير النادي وزيادة موارده وتحقيق موارد مالية مستدامة خلال الفترة المقبلة.