هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف بالتزامن مع مشاهدة مسلسل أو فيلم، مبينًا أن تلاوة كتاب الله تصح من حيث الأصل، لكن الانشغال بأمر آخر يؤثر على حضور القلب والتدبر.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال للقاء تلفزيوني ، إن القرآن الكريم يتمتع بقدسية ومكانة عظيمة، ولذلك ينبغي للقارئ أن يتعامل معه بالتعظيم ويحرص على حضور القلب أثناء التلاوة.

واستشهد بقول النبي ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده»، موضحًا أن تلاوة القرآن لها أثر كبير في النفس والقلب، فهي سبب للنور والهداية والسكينة، وتعين الإنسان على الانتقال من الظلمات إلى النور.

هل تصح قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل؟

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن قراءة القرآن أثناء متابعة مسلسل أو فيلم “صحيحة”، ويحصل الإنسان على أجر التلاوة وثواب الحروف، إلا أن الانشغال بالمشاهدة في الوقت نفسه؛ يفوّت جانبًا مهمًا من المقصود بالتلاوة، وهو التدبر والتأثر وحضور القلب مع كلام الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمشاهدة الأفلام والمسلسلات فقط، وإنما يشمل أي انشغال آخر أثناء قراءة القرآن، مثل استخدام الهاتف أو تصفح المقاطع المختلفة بالتزامن مع التلاوة، لأن تركيز الإنسان على أكثر من أمر في الوقت نفسه يقلل من قدرته على التدبر والتفاعل مع الآيات.

التدبر من أهم مقاصد قراءة القرآن

وأشار أمين الفتوى إلى قول الله تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾، مؤكدًا أن الغاية من تلاوة القرآن لا تقتصر على الإكثار من عدد الآيات التي يقرأها الإنسان، وإنما تمتد إلى فهم معانيها والتأمل فيها والعمل بما تتضمنه من توجيهات وهداية.

ولفت إلى أن من أفضل طرق التدبر تكرار الآيات والتوقف أمام معانيها، فقد يقرأ المسلم آية واحدة أكثر من مرة حتى يستوعب ما تحمله من معانٍ ودروس وعبر، وهو ما يساعد على تحقيق الغاية من إنزال القرآن الكريم.