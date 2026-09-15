أمن الغربية يحرر 215 مخالفة متنوعة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

ضبطت إدارة مرور الغربية، 215 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تحرك أمني عاجل



تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 215 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

حملات مرورية مكبرة وغرامات فورية



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 86 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.