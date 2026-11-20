انتقد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، توجهات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، مطالبًا بمنح الفرصة لمدربين جدد والعمل على إعداد كوادر تدريبية قادرة على قيادة الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال زكي عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إن تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي كان فرصة كان من الممكن استغلالها بصورة مختلفة، من خلال منح المسؤولية لمدرب شاب يمتلك خبرات جيدة، مثل سامي قمصان.

وأوضح أنه يحترم حمادة صدقي ويقدّر قيمته التدريبية، ولا توجد لديه أي مشكلة شخصية معه، لكنه يرى أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في بناء كوادر جديدة بدلًا من الاعتماد المتكرر على الأسماء نفسها.

وأضاف أن سامي قمصان اكتسب خبرات كبيرة من العمل مع مدربين أصحاب تجارب مميزة، مثل مارسيل كولر وبيتسو موسيماني، إلى جانب تجربته الحالية مع المقاولون العرب، التي يقدم خلالها مستويات جيدة.

وتساءل عبد الفتاح عن سبب استمرار الاعتماد على مجموعة محددة من المدربين في المناصب المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك أسماء حصلت على فرص عديدة، بينما توجد كوادر أخرى تستحق الحصول على فرصتها لإثبات قدراتها.

وكشف مدرب حراس منتخب مصر السابق عن موقف حدث خلال فترة عمله مع الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أنه رشح حمادة صدقي للعمل ضمن الجهاز الفني في عهد الراحل سمير زاهر، إلا أن الأخير أبلغه بعدم رغبته في الاستعانة بمدربين من الكوادر القديمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية واضحة لتطوير المدربين المصريين، واكتشاف عناصر جديدة ومنحها الفرصة، بما يخدم مستقبل المنتخبات الوطنية والكرة المصرية.