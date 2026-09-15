محمد عبد المنصف ولقاء الخميسي يحتفلان بتخرج ابنهما من الجامعة

احتفل محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر للشباب حاليًّا، بتخرج نجله أدهم من الجامعة.

وفي أجواء عائلية مرحة وسعيدة، احتفل محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي بتخرج ابنهما أدهم من الجامعة، حيث سيطرت السعادة على منصف ولقاء بعد أن تحقق حلم من أحلامهما ورؤية نجلهما وهو يتخرج من الجامعة.

كما كتبت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي في إنستجرام: ابن قلبي وعمري اتخرج، ربنا يسعد كل الولاد والبنات ويحلي أيامهم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد قرر تعيين محمد عبد المنصف، مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2007، الذي يقوده فنيًا وائل رياض.

ويستعد منتخب الشباب لخوض بطولة تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا، وتقام التصفيات في مصر وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 21 سبتمبر الحالي وحتى 6 أكتوبر المقبل.