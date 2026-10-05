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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو: حققتم نتائج مشرفة ببطولة ألبانيا

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عمرو مصطفى

قدّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، وللاعبي المنتخب الوطني الأول والجهازين الفني والطبي والإداري، بمناسبة حصول المنتخب على المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G1.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها أبطال مصر في البطولة، والتي أسفرت عن خمس ميداليات متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ملك سامي – ذهبية وزن أقل من 73 كجم، آية شحاتة – ذهبية وزن أقل من 67 كجم ، أدهم الشيخ – فضية وزن أقل من 87 كجم ، شهد سامي – برونزية وزن أقل من 57 كجم ، أحمد هشام – برونزية وزن أقل من 63 كجم

وأكد جوهر نبيل، أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل والجهد المبذول من الاتحاد واللاعبين والأجهزة المعاونة، ويؤكد مكانة التايكوندو المصري على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وتمنى الوزير للاعبين وللجهاز الفني دوام التوفيق والتألق في الاستحقاقات القادمة، وتحقيق مزيد من الإنجازات للتايكوندو المصري علي المستويين القاري والدولي.

جوهر نييل وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة منتخب التايكوندو

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