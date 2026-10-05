مش دكتور.. الأسنان تنفي انتماء صاحب فيديو متداول لها وتحقق مع مالك العيادة

أكدت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول بشأن إحدى عيادات الأسنان ليس طبيب أسنان، ولا ينتمي إلى نقابة أطباء الأسنان.

وشددت النقابة العامة، في بيان لها، على أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإعلامية بشأن صفته المهنية جاء دون تحري الدقة أو الرجوع إلى النقابة للتحقق من قيده.

وقالت النقابة، إنها تتابع باهتمام وبشكل مكثف مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنه فور رصد انتشار المقطع، قامت اللجنة المختصة بالنقابة بالتحقق والتقصي الفوري حول الواقعة وملابساتها، إلى جانب تحديد الموقع الذي تم تصوير الفيديو فيه.

ليس طبيب أسنان

ولفتت النقابة، إلى أن الشخص الموجود في المقطع «ليس طبيب أسنان»، ولا ينتمي إلى النقابة من قريب أو بعيد، ولا يحمل صفة طبيب أسنان، مستنكرة تداول معلومات مغلوطة من شأنها الإساءة إلى المهنة وأعضائها والتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى معلومات رسمية.

وأوضحت النقابة أنه تم استدعاء الطبيب مالك العيادة يوم الأربعاء المقبل، لاستبيان حقيقة ما تم تداوله بشأن الواقعة، وفتح تحقيق مع جميع الأطراف للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن الإجراءات النقابية ستتم في إطار التحقق الكامل من تفاصيل الواقعة.

وأهابت نقابة أطباء الأسنان بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بأعضاء المهنة أو المنشآت الطبية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، خاصة ما يتعلق بالصفة المهنية للأشخاص.

وأكدت النقابة أنها ستواصل دورها في حماية صحة المواطنين والحفاظ على هيبة مهنة طب الأسنان والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مشددة على أنها لن تتهاون في حماية صورة وسمعة أطباء الأسنان، وفي الوقت نفسه ستعمل على كشف حقيقة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج التحقيق.