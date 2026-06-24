طبيبة أسنان شبرا.. 3 جهات تتحرك استجابة لصرخة سارة عوض

لم تكن صرخة الاستغاثة التي أطلقتها طبيبة الأسنان سارة عوض من داخل مقر عملها في شبرا الخيمة مجرد مقطع فيديو عابر على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت خلال ساعات إلى شبه قضية رأي عام أشعلت موجة واسعة من الغضب والتضامن، بعد تعرضها لاعتداء عنيف خلف كسورا وكدمات وإصابات متفرقة أثناء تأدية عملها داخل إحدى الوحدات الصحية بمحافظة القليوبية.

ووثق الفيديو المتداول لحظات مؤثرة للطبيبة وهي تروي تفاصيل ما تعرضت له، مؤكدة أنها تعرضت للضر.ب داخل مقر عملها، في مشهد أثار استياء واسعا بين الأطباء والرأي العام، وأعاد إلى الواجهة ملف الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية أثناء أداء واجبهم المهني.

ومع اتساع دائرة التفاعل مع الواقعة، تحركت نقابة أطباء الأسنان على المستويين العام والفرعي، فيما دخلت وزارة الصحة على خط الأزمة لمتابعة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتوفير حماية أكبر للعاملين بالقطاع الصحي.

الاعتداء على طبيبة أسنان بشبر ا

بدأت الأزمة عقب انتشار مقطع فيديو للطبيبة سارة عوض، ظهرت فيه في حالة انهيار وهي تبكي وتستغيث بعد تعرضها للاعتداء داخل مقر عملها بإحدى الوحدات الصحية في شبرا الخيمة.

ووفقا لرواية الطبيبة، وقع خلاف بينها وبين مرافقات إحدى الحالات التي كانت تتلقى العلاج، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة انتهت باعتداء جسدي عليها داخل مقر عملها.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين في الواقعة استعانوا بأقارب لهم، ما أدى إلى تفاقم الأحداث وتعرضها لإصابات متعددة، فضلا عن وقوع تلفيات داخل المنشأة الطبية.

وخلال ساعات قليلة، انتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث عبّر آلاف المتابعين عن تضامنهم مع الطبيبة، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفور علمها بالواقعة أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان إدانتها الكاملة لما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على الطبيبة أثناء تأدية رسالتها المهنية.

وأكدت النقابة، أن ما حدث لا يمثل اعتداء على شخص الطبيبة فقط، بل يعد اعتداء على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها، مشددة على أن مثل هذه الوقائع تهدد استقرار بيئة العمل الآمنة التي يحتاجها الأطباء لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وفي إطار تحركاتها العاجلة، أوفدت النقابة العامة وفدًا ضم الدكتور خالد صالح أمين عام النقابة، والدكتور حازم عزت الأمين العام المساعد، والدكتور وسام أسامة والدكتور كريم قنديل عضوي مجلس النقابة، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة عبدالفتاح عبدالقادر، لزيارة الطبيبة بالمستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية، ثم التوجه إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية.

3 جهات تعلن تضامنها مع الطبيبة

كما أصدر النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بيانا أكد فيه أن النقابة لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الطبيبة وتقديم الدعم القانوني والنقابي الكامل لها، مشددا على رفض أي اعتداء على أعضاء المهنة أثناء أداء عملهم.

وفي محافظة القليوبية، أعلن الدكتور أحمد شوقي، نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الواقعة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

وأوضح أن الغرفة ضمت مسؤولين من مديرية الصحة وقطاع طب الأسنان، حيث جرى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت تحرير محضر رسمي باسم الوحدة الصحية ومتابعة الموقف قانونيًا لضمان الحفاظ على حقوق الطبيبة.

وأكدت النقابة الفرعية، أن كرامة الطبيب تمثل خطا أحمر، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الواقعة.

ومع تصاعد التفاعل مع القضية، دخلت وزارة الصحة والسكان على خط الأزمة، حيث تواصل مكتب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع مسؤولي الإدارة الصحية للاطمئنان على حالة الطبيبة ومتابعة تطورات الواقعة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي اعتداء على العاملين بالقطاع الصحي أثناء تأدية واجبهم المهني، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يوفر مظلة قانونية لحماية مقدمي الخدمات الصحية ويشمل عقوبات رادعة بحق المعتدين.

كما أوضحت أن الواقعة تخضع حاليا لتحقيقات قانونية وإدارية من الجهات المختصة للوقوف على جميع الملابسات والاستماع إلى كافة الأطراف، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وحفظ حقوق الجميع.

أعادت الواقعة إلى الواجهة ملف الحماية القانونية للأطقم الطبية في مصر، خاصة بعد صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

ماذا يقول قانون المسؤولية الطبية؟

وتنص القوانين المصرية على معاقبة كل من يتعدى على موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله، مع تشديد العقوبات في حال ترتب على الاعتداء إصابات أو استخدام العنف الجماعي أو إتلاف المنشآت والممتلكات العامة.

كما يتضمن قانون المسؤولية الطبية عقوبات على كل من يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أثناء ممارسة عملهم، مع تغليظ العقوبات في حال التسبب في تخريب أو إتلاف المنشآت أو الأجهزة الطبية.

وخلفت الواقعة حالة واسعة من التضامن داخل الأوساط الطبية، حيث اعتبر كثير من الأطباء أن الحادثة تمثل اختبارا حقيقيًا لمدى تطبيق القوانين الخاصة بحماية العاملين في القطاع الصحي.

وطالب عدد من الأطباء والنقابيين بسرعة الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، مؤكدين أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لحماية العاملين بالقطاع الصحي.

ولم تعد قضية سارة عوض مجرد واقعة اعتداء داخل وحدة صحية في شبرا الخيمة، بل تحولت إلى ملف يطرح تساؤلات واسعة حول أمن الأطباء داخل أماكن عملهم.