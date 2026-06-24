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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة
الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة
الديب أبوعلي

في مشهد مؤلم وثقته كاميرا هاتف محمول، ظهرت طبيبة أسنان شابة تدعى سارة عوض وهي تستغيث وسط حالة من الانهيار، مطالبة بإنقاذها بعد تعرضها لاعتداء داخل مقر عملها بأحد المراكز الطبية في منطقة شبرا الخيمة، في واقعة أثارت موجة واسعة من الغضب والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.

"حد يلحقني.. أنا اتضربت واتبهدلت في شغلي"، بهذه الكلمات بدأت الطبيبة سارة عوض روايتها للحادث، بينما بدت عليها آثار الصدمة والانفعال، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء داخل مكان عملها بعد خلاف مع بعض الأشخاص بشأن أسنان تم خلعها، قبل أن يتطور الموقف – وفق روايتها – إلى اعتداء جسدي وتحطيم أجزاء من المركز الطبي.

وخلال ساعات قليلة، تحول المقطع المتداول للطبيبة وهي في حالة هلع وبكاء شديدين وتظهر على يدها أثار اعتداء عنيف، إلى مادة للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد إلى الأذهان سلسلة من الوقائع المشابهة التي تعرض خلالها أطباء وأطقم طبية للاعتداء أثناء أداء عملهم، ما أثار تساؤلات متجددة حول سبل حماية العاملين في القطاع الصحي وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت الطبية.

الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا 

وفي أعقاب الواقعة، أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إدانتها واقعة الاعتداء التي تعرضت لها الطبيبة، مؤكدة رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمثل اعتداء على العاملين بالقطاع الصحي وتهديداً لبيئة العمل داخل المنشآت الطبية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الواقعة لا تمثل اعتداء على الطبيبة فحسب، بل تعد اعتداء على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها، مشددة على أن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء يعد أمرا أساسياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضحت النقابة، أنها تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وفد من النقابة العامة ضم الدكتور خالد صالح أمين عام النقابة، والدكتور حازم عزت الأمين العام المساعد، والدكتور وسام أسامة عضو مجلس النقابة، والدكتور كريم قنديل عضو مجلس النقابة، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة عبدالفتاح عبدالقادر، لزيارة الطبيبة بالمستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية.

كما توجه الوفد إلى قسم شرطة شبرا الخيمة؛ لمتابعة الإجراءات القانونية ومجريات التحقيق، والتأكد من اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوق الطبيبة المعتدى عليها.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشروعة لحماية أعضائها أثناء تأدية واجبهم المهني، مؤكدة استمرار متابعتها للواقعة حتى انتهاء التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.

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