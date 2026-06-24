لماذا اشترطت نقابة أطباء الأسنان المُوافقة المُستنيرة لتجديد العيادات؟.. حازم البري يُوضح

أكد الدكتور حازم البري، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، أن تطبيق نظام “الموافقة المستنيرة” أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص عيادات الأسنان أو تجديدها، بعد أن كان يقتصر تطبيقه على المستشفيات فقط.

وقال حازم البري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن هذا الإجراء يلزم الطبيب بتوضيح تفاصيل الحالة للمريض بشكل كامل قبل بدء العلاج، بما يشمل أهمية الإجراء الطبي والمخاطر أو المضاعفات المُحتملة، وذلك خاصة في ضوء قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتابع أن القانون يشترط أن تكون موافقة المريض حرة وكاملة، دون أي ضغط أو إكراه، بما يضمن احترام إرادته.

تعزيز حماية المرضى

وأشار إلى أن وزارة الصحة قررت تعميم تطبيق الموافقة المستنيرة على جميع عيادات الأسنان، بهدف تعزيز حماية المرضى وتوثيق حقوقهم وواجباتهم.