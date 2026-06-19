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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فتح عيادة وبيعالج مرضى.. القبض على فني انتحل صفة طبيب أسنان بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإنتحاله صفة طبيب وإدارة عيادة طبية "بدون ترخيص" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالقاهرة.


 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (فنى تركيب أسنان – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) بإنتحال صفة طبيب أسنان وإدارة عيادة خاصة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة القسم.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور تنسيقاً والجهات المختصة داخل العيادة المشار إليها وتم ضبطه ، كما تم ضبط (الأجهزة المستخدمة فى ممارسة مهنة طبيب أسنان وأدوات وخامات مجهولة المصدر) وبمواجهته أقر بأن العيادة المشار إليها كانت مرخصة لطبيب أسنان ، وأنه كان يعمل مساعداً له وعقب وفاته قام بإستئجارها وإستخدامها لممارسة ذات المهنة على الرغم من وقف تراخيص العيادة وذلك لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



 

الأجهزة الأمنية طبيب النصب

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