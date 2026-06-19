حرامى شقق .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجله وتلفيق قضية له دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 / الجــارى تبلغ لقسم شرطة الخليفة بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (بعض الأجهزة المنزلية) من داخل الشقة ملك شقيقتهــا بذات العقار سكنها "مُغلقة منذ فترة طويلة" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام نجل القائم على النشر (عاطل) بإرتكاب الواقعة .. وأمكن ضبطه وفقاً لإجراءات مقننة ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده إعادة كافة المسروقات المستولى عليها .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أمكن ضبط القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو على النحو المشار إليه بهدف إستفادة نجله من ذلك قضائياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





