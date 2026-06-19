قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 12 ألف لتر مواد بترولية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 12 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى "الأقصر ، أسوان".





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "الأقصر ، أسوان" قيام ( 5 أشخاص ، "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان ) بتجميع المواد البترولية بإستخدام ( 2 سيارة نقل ، 2 تروسيكل ، ومخزن) بقصد حجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقررة.



تم إستهداف المذكورين وأمكن ضبطهم، وضبط بحوزتهم ( أكثر من 12 ألف لتر مواد بترولية معبأة بعبوات مختلفة "مجهولة المصدر") وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطتاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





