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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بقنا

ضبط سيارة مواد بترولية بقنا
ضبط سيارة مواد بترولية بقنا
يوسف رجب

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، مدير المديرية، 8 آلاف لتر سولار، قبل تهريبها لبيعها بالسوق السوداء، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية والمتابعة المستمرة لحركة تداول السلع الاستراتيجية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال حسن القط، مدير مديرية التموين بقنا، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية نجحت في رصد وتتبع سيارة محملة بكميات مواد بترولية، أثناء محاولة تجميعها وتجهيزها للبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء بنطاق مدينة قنا.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الحملة بمشاركة محمد أبوالمجد، رئيس الرقابة بالمديرية، وأحمد جمال، مدير إدارة دشنا، تمكنت من التحفظ على السيارة وبفحصها تبين أنها  محملة  8 آلاف لتر من وقود السولار المدعم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر التمويني اللازم وإحالته للجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وشدد القط، على استمرار المديرية في شن المزيد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت  التموينية والأسواق والمحلات التجارية.
 

وأكد مدير مديرية التموين بقنا، عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو تهريب السلع المدعمة، لضبط الأسواق وفرض سيادة القانون.

قنا السوق السوداء السلع الاستراتيجية مواد بترولية الحملات التموينية

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