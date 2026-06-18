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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يضعان حجر أساس مشروع شتلات القصب بالمراشدة

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
يوسف رجب

وضع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع شتلات القصب، بقرية المراشدة في مركز الوقف، لدعم التنمية الزراعية المستدامة باستخدام تقنيات حديثة تعزز من إنتاجية قصب السكر بجودة عالية، في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وترشيد استهلاك المياه.

وعلى هامش الجولة، شهد محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة ومؤسسة "ريدك" للتنمية REDEC، حيث يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل والاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتخصصة لدى الطرفين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء الصعيد.


 

و أوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن المشروع الحالي لزراعة قصب السكر بالشتلات يرتكز على 3 أهداف استراتيجية رئيسية، تستهدف في مقدمتها نشر ثقافة آليات الزراعة الحديثة، وتقديم خدمات نوعية صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة كبديل للوقود الأحفوري عبر التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، فضلاً عن خفض معدلات استهلاك الأسمدة الكيماوية الزراعية.

​وأشار محافظ قنا، إلى أن الدولة تكثف جهودها حالياً في هذا القطاع الحيوي لرفع إنتاجية الفدان الواحد من محصول قصب السكر، بالتوازي مع الارتقاء بجودة المحصول وزيادة نسبة السكريات "الحلاوة" فيه، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين وتأمين الاحتياجات المحلية.

​وأضاف الببلاوي، أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على الترويج الموسع لفكرة تحويل نظم زراعة القصب التقليدية إلى المنظومة الحديثة، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو تطوير حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

​ولفت محافظ قنا، إلى سعي المحافظة المستمر لتوفير سبل حياة أفضل لأبناء الإقليم، من خلال تدشين مشروعات تنموية متعددة، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين عبر مد جسور التعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع القنائي.

وفي سياق متصل، أكد اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز دور التكنولوجيا المحلية وتوطينها في تطوير القطاع الزراعي، بما يواكب أحدث النظم العالمية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الاعتماد على نظام زراعة الشتلات يسهم بشكل ملحوظ في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسب ممتدة مقارنة بالطرق التقليدية، فضلاً عن دوره المحوري في ترشيد استهلاك مياه الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأضاف عبد المنعم، أن الهيئة تستهدف جعل هذا المشروع نموذجاً يحتذى به ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، لافتًا إلى وجود خطط مستقبلية لاستغلال المساحات والأراضي التابعة للمحطة في إنتاج أنواع وإصدارات أخرى من الشتلات الزراعية المتنوعة لدعم السوق المحلي.

كما قام محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد، بعمل جولة تفقدية في موقع المشروع، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من ركائز الجودة بكافة مراحل التنفيذ.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوفد المرافق من هيئة تنمية الصعيد، ومسؤولي مؤسسة ريدك للتنمية والاستثمار، وعدد من أهالي مركز الوقف.



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