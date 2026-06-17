محافظ قنا: إلغاء خط سير السيارة وترخيصها في نجع حمادي حال مخالفة خطوط السير

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على أصحاب سيارات السيرفيس بمركز ومدينة نجع حمادي، بضرورة استكمال خط سير السيارات إلى "السوق الحضاري" و"عمارات عزبة داوود"، تيسيراً على المواطنين.

وأكد محافظ قنا، أنه يجب أن ينتهي خط السير عند عمارات عزبة داوود، دون أي تغيير في المسارات المحددة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة فرض الانضباط في الشارع وإلزام جميع السائقين بالخطوط الرسمية الممنوحة لهم.

وحذر الببلاوي، جميع سائقي سيارات السرفيس المخالفين من عدم الالتزام باستكمال خط السير المعتمد حتى نهايته، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة وفورية بحق أي مركبة تخالف هذه التعليمات، والتي تصل إلى إلغاء خط سير السيارة المخالفة بشكل نهائي، بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها، في إطار خطة الدولة لإنفاذ القانون ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تجزئة خطوط السير.