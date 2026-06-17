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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدير تعليم قنا يتابع أعمال رصد وتصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تفقد لجان كنترول الشهادة الإعدادية
تفقد لجان كنترول الشهادة الإعدادية
يوسف رجب

تفقد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بقنا، للاطمئنان على انتظام أعمال رصد الدراجات وتصحيح  أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٦م. 

رافقه خلال الجولة، مصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بقنا، و رفاعى محمد، مدير مدرسة التحرير الإعدادية. 

و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تحرى الدقة والمراجعة الدقيقة لجميع أجزاء ورقة الإجابة، وعدم ترك أي سؤال دون وضع تقدير لدرجاته، لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، موجها بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمشاركين في أعمال التصحيح لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة. 

 وتفقد سعد الدين، أعمال تقدير درجات مادتى اللغة العربية والرياضيات، بمقر مدرسة التحرير الإعدادية، وتابع مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى المعايير والضوابط المنظمة لأعمال التصحيح، لضمان سرية البيانات، مع تفعيل نظام المراجعة تحت الإشراف المباشر من الموجهين الأوائل وموجه عام المادة لضمان ضبط سير أعمال التصحيح.

وأنهى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حجرة الكنترول والرصد الإلكتروني للدرجات، مشدداً على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل حجرات التقدير وأثناء القيام بعمليات رصد الدرجات حفاظًا على السرية التامة، موجها بالتأنى والتركيز وبذل المزيد من الجهد، لضمان إعلان النتائج فى أقرب وقت لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

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