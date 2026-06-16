تعليم قنا وكلية التربية يناقشان وضع آليات نجاح التدريب الميداني لطلاب الفرق النهائية

شارك طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فى الاجتماع التنسيقي الذى عقده الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، بمقر الكلية لمناقشة وضع آليات نجاح التدريب الميداني، وتوفير البيئة الملائمة لطلاب الفرق النهائية بكلية التربية، خلال العام الدراسي الجديد 2026/2027م.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بقنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة وضع آليات دقيقة لنجاح التدريب الميداني بالمدارس لطلاب كلية التربية، بهدف توفير بيئة ملائمة لطلاب الفرق النهائية تضمن صقل مهاراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات العملية، بما يؤهلهم للاندماج الفعال في سوق العمل التعليمي بمدارس المحافظة.

وأضاف سعد الدين، ان آليات نجاح التدريب الميداني، ترتكز على التأهيل العملي وإكساب الطلاب المعلمين الكفايات التربوية والتخصصية المطلوبة داخل الفصول، من خلال تفعيل دور الشراكة المؤسسية وربط كلية التربية بمديرية التربية التعليم بقنا، لضمان توفير بيئة تدريبية ملائمة داخل المدارس التعليمية بالمحافظة، الى جانب الإشراف والمتابعة وتحديد مشرفين متخصصين وتربويين لتقييم أداء الطلاب أثناء فترة التربية العملية.

من جانبه أوضح عميد كلية التربية بقنا، بأن التدريب الميداني يعد إحدى الفعاليات التربوية المهمة في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم، بوصفها تساعد الطلاب على امتلاك الكفايات التعليمية من خلال ممارسة التدريب في مواقف ميدانية حقيقية، ترجم فيها المعارف النظرية إلى واقع عملي ملموس، حيث يقوم الطلاب أثناء فترة التدرب بتدريس مادة تخصصه للتلاميذ داخل الفصول المدرسية، تحت إشراف محدد من الكلية لطلاب الفرق النهائية، وذلك لإتقان المهارات التي تمكنهم من أداء عملهم بشكل فعال.



