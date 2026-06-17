أخبار قنا: العثور على جثة شاب غارق بنهر النيل بعد 40 يوماً بالمياه.. ومديرية التضامن تغلق باب الترشح لمسابقة الأب القدوة لعام 2026

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، لجنة دار الإفتاء المصرية بجامعة قنا لاستطلاع هلال شهر المحرم، العثور على جثة شاب الحجيرات الغارق فى نهر نيل بعد 40 يوماً بالمياه، انطلاق فعاليات ملتقى وظيفى بكلية التربية لإعداد معلم يواكب رؤية مصر2030، إحالة أوراق موظف أنهى حياة مفتش صحة فرشوط لفضيلة المفتى، رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، مديرية التضامن تغلق باب الترشح لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 بعد تصعيد 4 مرشحين للنهائي، مديرية التربية والتعليم تعلن فوز طالب بالمركز الثالث جمهوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي، وتناقش كلية التربية وضع آليات نجاح التدريب الميداني لطلاب الفرق النهائية، والمحافظ يأمر بإزالة فورية لتعدٍ على حرم الري بـ شعانية نجع حمادى.





لأول مرة..لجنة دار الإفتاء المصرية بجامعة قنا لاستطلاع هلال شهر المحرم

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حرص الجامعة على دعم مختلف الجهود الوطنية والعلمية والمجتمعية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة في أعمال استطلاع الأهلة من خلال برنامج الفيزياء الجوية والفلك بكلية العلوم تعكس دورها العلمي الرائد وإسهامها في خدمة المجتمع وتوظيف إمكاناتها البحثية في القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

جاء ذلك خلال مشاركة جامعة قنا في أعمال لجنة استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448هـ بمحافظة قنا، ضمن لجان الرؤية الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، وذلك للمرة الأولى من داخل مركز بحوث الفلك بالجامعة.

بعد 40 يوماً بالمياه.. العثور على جثة شاب الحجيرات الغارق بـ نيل قنا

عثر أهالى بقنا، على جثة شاب غارق فى نهر النيل بنطاق منطقة الشيخ عريان قبل خزان نجع حمادى شمال قنا.

وتبين أن الجثة للشاب مصطفى على عبدالحى، ابن قرية الحجيرات، والغارق منذ 40 يوماً فى مياه نهر النيل، والذى لم تتوقف محاولات البحث عنه خلال الفترة الماضية.

انطلاق فعاليات ملتقى وظيفى بكلية التربية لإعداد معلم يواكب رؤية مصر 2030

انطلقت فعاليات الملتقى الوظيفي الثاني بكلية التربية بجامعة قنا، تحت شعار نحو معلم مساهم في تحقيق رؤية مصر2030 للتعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف بالمدارس في محافظة قنا وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية، وطارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق.

إحالة أوراق موظف أنهى حياة مفتش صحة بقنا لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، شمال قنا، بإحالة أوراق موظف متهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط، إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، بعد عدة جلسات من التداول.

وقائع القضية تعود لشهر مارس 2025، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد العثور على جثة مجدى. أ، مفتش صحة فرشوط، وبها آثار لطعنات متعددة بالجسم، ملقى داخل مسكنه بمدينة فرشوط.

تعليم قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية وممثلي أعضاء غرفة عمليات الثانوية العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية، ومراجعة جميع الإجراءات التنظيمية والتأمينية، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بكل دقة وانضباط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات الثانوية العامة تُعد مهمة وطنية وقومية تستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مشددًا على أن نجاح الامتحانات مسؤولية مشتركة تتطلب أعلى درجات الالتزام والانضباط، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



تصعيد 4 مرشحين للنهائي.. تضامن قنا تغلق باب الترشح لمسابقة الأب القدوة لعام 2026



أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، غلق باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة لعام 2026"، والبدء الفوري في أعمال فرز واختيار الملفات المتقدمة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة من الآباء الذين يمثلون قدوة حسنة في رعاية أسرهم وتنشئة أبنائهم.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، أطلقت المسابقة في الأول من يونيو الجاري عبر صفحتها الرسمية والصفحة الرسمية لمحافظة قنا، إلى جانب توزيع الشروط والضوابط على كافة الهيئات والمصالح الحكومية، بهدف تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم والمساهمة في رفعة الوطن.





تعليم قنا يعلن فوز طالب بالمركز الثالث جمهوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، فوز الطالب محمد وليد فتحي حسين، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الموسم العاشر للمسابقة.

وفي هذا السياق، هنأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الطالب محمد وليد، على تحقيقه هذا الإنجاز المشرف وفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن أبناء قنا يثبتون دائماً تميزهم وتفوقهم في مختلف المحافل العلمية والثقافية بفضل عزيمتهم وحرصهم على التسلح بالعلم والمعرفة.

تعليم قنا وكلية التربية يناقشان وضع آليات نجاح التدريب الميداني لطلاب الفرق النهائية



شارك طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فى الاجتماع التنسيقي الذى عقده الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، بمقر الكلية لمناقشة وضع آليات نجاح التدريب الميداني، وتوفير البيئة الملائمة لطلاب الفرق النهائية بكلية التربية، خلال العام الدراسي الجديد 2026/2027م.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بقنا.

محافظ قنا يأمر بإزالة فورية لتعدٍ على حرم الري بـ شعانية نجع حمادى



وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة وحرم الري، تنفيذاً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز نجع حمادي.

جاء ذلك أثناء مرور محافظ قنا، على مجلس قروي الشعانية، حيث تلاحظ وجود تعدٍ على حرم الري، الأمر الذي استدعى تدخله الفوري وإصدار توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعدي في الحال، حفاظاً على أملاك الدولة ومنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمرافق العامة.