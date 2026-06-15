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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسعفان يجريان عملية ولادة لربة منزل داخل سيارة إسعاف بقنا

الطفلين
الطفلين
يوسف رجب

نجح مسعفان بمرفق اسعاف قنا، في مساعدة ربة منزل على وضع طفليها التوأم، داخل سيارة الإسعاف بنطاق مركز نجع حمادى، بعدما تعرضت لآلام ولادة مفاجئة قبل وصولها إلى المستشفى العام.

آلام الولادة، دفعت طاقم سيارة الإسعاف للتدخل لمساعدة السيدة، فى وضع جنينيها، لبُعد المستشفى عن المكان الذى تصاعدت فيه آلام الوضع لدى السيدة، لتنتهى المعاناة بوضع توأم بحالة مستقرة.

وعقب وضع المولودين، تبين أنهما توأم ذكور، وجرى الاطمئنان عليهم، والاطمئنان على الحالة الصحية للأم، قبل نقلهما إلى مستشفى نجع حمادى العام، لاستكمال بقية الإجراءات الطبية اللازمة.
 

وأكد مصدر بمرفق إسعاف قنا، بأن الأم بحالة مستقرة، فيما تم نقل الطفلين إلى قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل إيداعهما الحضانة للاطمئنان على حالتهما الصحية.
 

وكانت نقطة إسعاف البطحه بنجع حمادى، تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد تعرض سيدة لآلام وضع شديدة بقرية أبوعموري، وعلى الفور جرى إخطار غرفة العمليات وتحركت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ بقيادة السائق منتصر جابر وبرفقة المسعف حسن إسماعيل، لتتم عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف.
 


قنا نجع حمادى سيارة الإسعاف مستشفى نجع حمادى إسعاف قنا أبوعموري

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