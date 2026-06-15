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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | محافظ قنا : مشروع أوبليسك بنجع حمادى نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة

مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادي
مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادي
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشروع "أوبليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي، والذي يتم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة نرويجية، في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات والأعمال الجارية بهذا المشروع القومي الحيوي.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد غرفة التحكم الرئيسية ومختلف أعمال البنية التحتية الجارية بالموقع، حيث أشاد بحجم الإنجاز الفعلي الذي تحقق بفضل تضافر جهود الشركات المنفذة، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بالمحافظة.

كما تفقد الببلاوي، مبنى الإدارة والتشغيل وعدد من المباني والمنشآت الملحقة بالمحطة، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ على نطاق واسع، مع التشديد على ضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والفنية المتبقية بشكل متوازٍ.

وعلى هامش الجولة، التقى محافظ قنا بعدد من المقاولين المحليين والعاملين في المشروع، حيث استمع إلى مطالبهم وأكد على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههم وبخاصة من الناحية المالية، موجهاً بالتنسيق الفوري لصرف دفعات مالية أسبوعية تضمن استمرارية تدفق العمل بكفاءة عالية وبدون توقف.

كما عقد الببلاوي، اجتماعًا مع عدد من قيادات الشركتين المنفذتين للمشروع، مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة مراحل المحطة وتسليمها في المواعيد المقررة سلفاً، مع التشديد على خروج المشروع بالشكل اللائق والمواصفات العالمية، وضغط الجداول الزمنية لمراحل العمل المتبقية بما يتوافق مع المتطلبات القومية لقطاع الطاقة.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس شاذلي بغدادي، مدير موقع المشروع، والمهندس داغر خاطر، المدير المالي، والدكتور رهام عمر، مسؤول التواصل المجتمعي، والمهندس محمد عبدالرحيم، مدير قطاع شركة، والمهندس محمد فرغلي، مدير مشروع بالشركة، وعدد من القيادات المعنية بالشركات المنفذة.

جدير بالذكر أن مشروع محطة اوبليسك للطاقة الشمسية، بقدرات تبلغ1.1جيجاوات، وأنه يضم 1.8 مليون خلية شمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، فضلاً عن توليد كميات كبيرة من الكهرباء سنويًا.

قنا الطاقة النظيفة المتطلبات القومية تخزين الطاقة بالبطاريات الطاقة الشمسية أخبار قنا

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