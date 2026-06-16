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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات ملتقى وظيفى بكلية التربية لإعداد معلم يواكب رؤية مصر2030

ملتقى جامعة قنا
ملتقى جامعة قنا
يوسف رجب

انطلقت فعاليات الملتقى الوظيفي الثاني بكلية التربية بجامعة قنا، تحت شعار نحو معلم مساهم في تحقيق رؤية مصر2030 للتعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف بالمدارس في محافظة قنا وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية، وطارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور  محمد وائل عبد العظيم،  نائب رئيس  الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود  خضاري، نائب  رئيس الجامعة الأسبق، طروب طلبة  أمين الجامعة، والدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن تهامي، منسق الملتقى، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المدارس الحكومية و التجريبية والخاصة بقنا والأقصر، وحضور كبير من الطلاب والخريجين.

تتضمن فعاليات الملتقى محاضرة علمية بعنوان "الجاهزية الوظيفية" يقدمها الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، وورشة تدريبية يقدمها الدكتور أبوبكر علي أحمد، مدير مدرسة النيل الدولية فرع قنا بعنوان "سوق العمل في ضوء متطلبات التعليم الدولي".

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وأن إعداد معلم قادر على مواكبة التطورات الحديثة في التعليم والتدريب يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة، كما أن الجامعة تعمل على توفير مسارات متنوعة للتأهيل المهني والتطبيقي بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة والتميز.

فيما أوضح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الكلية وجهات التوظيف والمؤسسات التعليمية، بما يتيح للطلاب والخريجين التعرف على متطلبات سوق العمل وفرص التطوير المهني، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من فعاليات الملتقى.

وأشار الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، إلى أن هذا الملتقى يعزز من فرص اندماج الطلاب في سوق العمل ويؤكد دور الكلية في إعداد معلم مؤهل علميًا ومهنيًا، كما أن الملتقى هذا العام يشهد توسيع الشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية ويأتي استكمالا لنجاح الملتقى الأول.

وأوضح الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذا الملتقى يأتي متسقا مع دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم خريج مؤهل لميدان العمل وتلبية احتياجات سوق العمل والتدريب بالمدارس، وأنه سوف تتم متابعة نتائج عقد هذا الملتقى. 

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية توفر المهارات العملية والعملية لدى الخريج، موجهاً الشكر لجامعة قنا على دعمها لهذا الملتقى الذي يأتي تأكيدًا لدور الجامعة  في دعم التنمية البشرية وبناء القدرات.

وأشار الدكتور حسن تهامي، منسق الملتقى، إلى أن الملتقى يأتى تجسيداً لرؤية الكلية في مد جسور التعاون، وأن الملتقى يتضمن عددًا من الجلسات واللقاءات التعريفية التي تستعرض احتياجات المدارس ومتطلبات التوظيف.

قنا رؤية مصر2030 الملتقى الوظيفي الثاني جامعة قنا العملية التعليمية أخبار قنا

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