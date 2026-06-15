حملات تموين قنا تضبط عصارات قصب تستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

​نفذت مديرية التموين بقنا، حملات مفاجئة علي مستوي الإدارات التموينية، استهدفت محلات بيع عصير القصب بمختلف المناطق بمحافظة قنا، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء​، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء الدكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

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و​أسفرت الحملات عن ضبط عدد من العصارات والمحلات المخالفة التي تستخدم مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" Titanium Dioxide المحظور استخدامه في الأطعمة والمشروبات والتي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لإضفاء لون فاتح ومظهر غير طبيعي على عصير القصب.

وتمكنت الحملات من ضبط عبوة وزنها 1.450 كجم ثانى اكسيد التيتانيوم E171 غير المصرح باستخدامه في الأطعمة والمشروبات وضبط 7 عبوات مطبوع عليها كامينا مكسبات نكهة فواكهه لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

​وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا و​التحفظ على كميات المواد الكيميائية المضبوطة المستخدمة، وتحرير محاضر ضد أصحاب هذه المنشآت وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

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​وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه لا تهاون مع أي تلاعب يمس صحة وسلامة المواطنين، مناشداً المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي منشأة غذائية تظهر عليها علامات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو تقديم منتجات بألوان ومواصفات غير طبيعية.





