قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه
لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام تضامنا مع نجم الفريق
بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"
واشنطن تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني للأسواق ضمن تسوية لإنهاء الحرب
انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل
رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن
تعليق قوي من أحمد موسى على تعادل مصر مع بلجيكا في المونديال | بث مباشر
فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان
وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كا-رثة داخل مستشفى الشاطبي.. ونقابة الأطباء: "ما جالناش حاجة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصعيد 4 مرشحين للنهائي.. تضامن قنا تغلق باب الترشح لمسابقة الأب القدوة لعام 2026

اجتماع تضامن قنا
اجتماع تضامن قنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، غلق باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة لعام 2026"، والبدء الفوري في أعمال فرز واختيار الملفات المتقدمة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة من الآباء الذين يمثلون قدوة حسنة في رعاية أسرهم وتنشئة أبنائهم.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، أطلقت المسابقة في الأول من يونيو الجاري عبر صفحتها الرسمية والصفحة الرسمية لمحافظة قنا، إلى جانب توزيع الشروط والضوابط على كافة الهيئات والمصالح الحكومية، بهدف تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم والمساهمة في رفعة الوطن.

وأوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه مع إغلاق باب الترشح، عقدت اللجنة الفنية المعنية اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المديرية لفرز الطلبات ومطابقتها للمعايير والضوابط الصارمة التي وضعتها الوزارة.

وأشار نجيب، إلى أن اللجنة تضمنت عمرو التهامي، وكيل المديرية، وبمشاركة عضوية ممثلين عن كافة الإدارات والجهات المعنية وتشمل مديري إدارات "الأسرة والطفولة، التأهيل، المراجعة الداخلية والحوكمة، شؤون المرأة، الجمعيات، الشؤون القانونية بالمديرية، والدفاع الاجتماعي"، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن أعمال الفحص والتدقيق الفني للمستندات والملفات المقدمة، أسفرت عن تصعيد 4 مرشحين تنطبق عليهم الشروط والضوابط والمعايير الوزارية بكل دقة، لافتاً إلى أنه جاء تصنيف المستبعدين والمصعدين، منهم 2 أب طبيعي، و2 أب لأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليبلغ إجمالي المتأهلين للتصفيات 4 نماذج.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اختيار هذه النماذج جاء بعد دراسة دقيقة لقصص كفاحهم والتضحيات التي قدموها، مشيرًا أن المبادرة تعد لمسة وفاء وتقدير من الدولة لهؤلاء الآباء الذين لم يبخلوا بجهد في سبيل بناء مواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم، متمنياً التوفيق للمصعدين في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
 


قنا تضامن قنا الأب القدوة مديرية التضامن الاجتماعي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

ترشيحاتنا

جمال شعبان

وظيفة بيولوجية.. جمال شعبان يعلن فوائد ارتفاع حرارة الجو

أحمد موسى

أحمد موسى: إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ خطتها تجاه إيران رغم اتفاق طهران وواشنطن

الرئيس السيسي

في قمة السبع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

بالصور

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد