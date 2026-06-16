تصعيد 4 مرشحين للنهائي.. تضامن قنا تغلق باب الترشح لمسابقة الأب القدوة لعام 2026

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، غلق باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة لعام 2026"، والبدء الفوري في أعمال فرز واختيار الملفات المتقدمة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة من الآباء الذين يمثلون قدوة حسنة في رعاية أسرهم وتنشئة أبنائهم.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، أطلقت المسابقة في الأول من يونيو الجاري عبر صفحتها الرسمية والصفحة الرسمية لمحافظة قنا، إلى جانب توزيع الشروط والضوابط على كافة الهيئات والمصالح الحكومية، بهدف تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم والمساهمة في رفعة الوطن.

وأوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه مع إغلاق باب الترشح، عقدت اللجنة الفنية المعنية اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المديرية لفرز الطلبات ومطابقتها للمعايير والضوابط الصارمة التي وضعتها الوزارة.

وأشار نجيب، إلى أن اللجنة تضمنت عمرو التهامي، وكيل المديرية، وبمشاركة عضوية ممثلين عن كافة الإدارات والجهات المعنية وتشمل مديري إدارات "الأسرة والطفولة، التأهيل، المراجعة الداخلية والحوكمة، شؤون المرأة، الجمعيات، الشؤون القانونية بالمديرية، والدفاع الاجتماعي"، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن أعمال الفحص والتدقيق الفني للمستندات والملفات المقدمة، أسفرت عن تصعيد 4 مرشحين تنطبق عليهم الشروط والضوابط والمعايير الوزارية بكل دقة، لافتاً إلى أنه جاء تصنيف المستبعدين والمصعدين، منهم 2 أب طبيعي، و2 أب لأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليبلغ إجمالي المتأهلين للتصفيات 4 نماذج.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اختيار هذه النماذج جاء بعد دراسة دقيقة لقصص كفاحهم والتضحيات التي قدموها، مشيرًا أن المبادرة تعد لمسة وفاء وتقدير من الدولة لهؤلاء الآباء الذين لم يبخلوا بجهد في سبيل بناء مواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم، متمنياً التوفيق للمصعدين في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.





