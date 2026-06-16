إحالة أوراق موظف أنهى حياة مفتش صحة بقنا لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، شمال قنا، بإحالة أوراق موظف متهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط، إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، بعد عدة جلسات من التداول.

وقائع القضية تعود لشهر مارس 2025، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد العثور على جثة مجدى. أ، مفتش صحة فرشوط، وبها آثار لطعنات متعددة بالجسم، ملقى داخل مسكنه بمدينة فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، أن هناك شبهة جنائية وراء الجريمة، وبتكثيف التحريات، تبين أن ع.ع 45 عاماً موظف بالتربية والتعليم، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد له 9 طعنات نافذة بالجسم، وبتر جزء من جسد المجنى عليه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، بعد إعداد خطة محكمة لضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة والتى باشرت التحقيقات مع المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة.

وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادى، بعد ورود تقارير الطب النفسى، والطب الشرعى لبيان حالته النفسية، وقضت بعد عدة جلسات بإحالة أوراقه إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه