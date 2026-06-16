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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق موظف أنهى حياة مفتش صحة بقنا لفضيلة المفتى

محكة جنايات نجع حمادى
محكة جنايات نجع حمادى
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، شمال قنا، بإحالة أوراق موظف متهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط، إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، بعد عدة جلسات من التداول.

وقائع القضية تعود لشهر مارس 2025، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد العثور على جثة مجدى. أ، مفتش صحة فرشوط، وبها آثار لطعنات متعددة بالجسم، ملقى داخل مسكنه بمدينة فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، أن هناك شبهة جنائية وراء الجريمة، وبتكثيف التحريات، تبين أن ع.ع 45 عاماً موظف بالتربية والتعليم، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد له 9 طعنات نافذة بالجسم، وبتر جزء من جسد المجنى عليه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، بعد إعداد خطة محكمة لضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة والتى باشرت التحقيقات مع المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة.

وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادى، بعد ورود تقارير الطب النفسى، والطب الشرعى لبيان حالته النفسية، وقضت بعد عدة جلسات بإحالة أوراقه إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه

قنا محكمة جنايات نجع حمادى مفتش صحة فرشوط فرشوط أخبار قنا

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