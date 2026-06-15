إحالة أوراق ربة منزل إلى المفتي لإنهائها حياة طفلة بقنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، أوراق المتهمة بإنهاء حياة طفلة في مركز فرشوط لسرقة قرطها الذهبى، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامها.



ترجع وقائع القضية إلى 25 يوليو 2025 عندما، تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا بتغيب طفلة عن منزلها، وبتكثيف التحريات تبين أن هند.م ٢٥ عاماً، جارة المجنى عليها وراء تغيب الطفلة وإنهاء حياتها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة فى الجريمة، وأقرت بإرتكابها الجريمة بغرض سرقة القرط الذهبي.



وأحيلت المتهمة لجهات التحقيق، والتى وجهت لها تهمة قتل الطفلة سارة أحمد، حال تواجدها في مسكنها، حيث انهالت عليها بالضرب على رأسها بلوح خشبي، وخنقتها ثم أخفت جثمانها في دولاب، بغرض سرقة قرطها الذهبي.



وجرى إحالة القضية برقم 5060 لسنة 2025 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بإحالة أوراق المتهمة إلي المفتي.