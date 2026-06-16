قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه
لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام تضامنا مع نجم الفريق
بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"
واشنطن تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني للأسواق ضمن تسوية لإنهاء الحرب
انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل
رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن
تعليق قوي من أحمد موسى على تعادل مصر مع بلجيكا في المونديال | بث مباشر
فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان
وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كا-رثة داخل مستشفى الشاطبي.. ونقابة الأطباء: "ما جالناش حاجة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا يعلن فوز طالب بالمركز الثالث جمهوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي

الطالب الفائز مع وكيل الوزارة
الطالب الفائز مع وكيل الوزارة
يوسف رجب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، فوز الطالب محمد وليد فتحي حسين، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الموسم العاشر للمسابقة.

وفي هذا السياق، هنأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الطالب محمد وليد، على تحقيقه هذا الإنجاز المشرف وفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن أبناء قنا يثبتون دائماً تميزهم وتفوقهم في مختلف المحافل العلمية والثقافية بفضل عزيمتهم وحرصهم على التسلح بالعلم والمعرفة.



وأعرب طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن خالص تهانيه للطالب وأسرته وإدارة المدرسة، مشيداً بالجهد المبذول الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس اهتمام الطلاب بالقراءة وتنمية معارفهم وثقافاتهم.

وأضاف سعد الدين، بأنه من المقرر أن يمثل الطالب جمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الوطن العربي، والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاح والتميز.
 

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تهنئته للقائمين على تنظيم وتنفيذ المسابقة بإشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ومحمود سيد، موجه أول المكتبات بإدارة قنا، والأخصائيين المشرفين على تنفيذ المسابقة بالمدارس.
 

قنا مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض مسابقة تحدي القراءة العربي الإمارات العربية المتحدة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

ترشيحاتنا

جمال شعبان

وظيفة بيولوجية.. جمال شعبان يعلن فوائد ارتفاع حرارة الجو

أحمد موسى

أحمد موسى: إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ خطتها تجاه إيران رغم اتفاق طهران وواشنطن

الرئيس السيسي

في قمة السبع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

بالصور

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد