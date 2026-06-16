تعليم قنا يعلن فوز طالب بالمركز الثالث جمهوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، فوز الطالب محمد وليد فتحي حسين، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الموسم العاشر للمسابقة.

وفي هذا السياق، هنأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الطالب محمد وليد، على تحقيقه هذا الإنجاز المشرف وفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن أبناء قنا يثبتون دائماً تميزهم وتفوقهم في مختلف المحافل العلمية والثقافية بفضل عزيمتهم وحرصهم على التسلح بالعلم والمعرفة.





وأعرب طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن خالص تهانيه للطالب وأسرته وإدارة المدرسة، مشيداً بالجهد المبذول الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس اهتمام الطلاب بالقراءة وتنمية معارفهم وثقافاتهم.

وأضاف سعد الدين، بأنه من المقرر أن يمثل الطالب جمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الوطن العربي، والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاح والتميز.



كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تهنئته للقائمين على تنظيم وتنفيذ المسابقة بإشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ومحمود سيد، موجه أول المكتبات بإدارة قنا، والأخصائيين المشرفين على تنفيذ المسابقة بالمدارس.

