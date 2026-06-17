بسبب خلافات سابقة.. إحالة أوراق شقيقين للمفتي بعد إدانتهما بقتل شخص وإصابة شقيقه في قنا

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص وإصابة شقيقه إثر خلافات سابقة بين الطرفين بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وحددت المحكمة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

وتعود أحداث القضية رقم 3841 لسنة 2023 جنايات دشنا إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية وسط الأراضي الزراعية بقرية نجع سعيد، ما أسفر عن سقوط قتيل ومصاب.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دشنا إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل "عارف . ع . ع"، وإصابة شقيقه "عيسى"، فيما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "إمام . ع . ع" وشقيقه "عبداللاه . ع . ع".



وأوضحت التحريات أن المتهمين توجها إلى مكان وجود المجني عليهما وسط الأراضي الزراعية وهما يحملان أسلحة نارية، ثم أطلقا الأعيرة النارية صوبهما، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة والاستماع إلى المرافعات وأقوال الشهود، قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، مع تحديد جلسة اليوم الثاني من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم النهائي.