رصاص المشادة انتهى بالمؤبد لشقيقين.. جنايات سوهاج تُسدل الستار على واقعة ترويع مواطن بالسلاح

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي، وأمانة سر محمد العربي، الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام داخل مركز سوهاج، بعدما قضت بمعاقبة عامل وشقيقه بالسجن المؤبد.

عقب إدانتهما باستعراض القوة والتلويح بالسلاح الناري في وجه أحد المواطنين، في واقعة بدأت بمشادة كلامية وانتهت بأعيرة نارية وإصابة للمجني عليه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز سوهاج، عندما نشبت مشادة كلامية بين المتهمين "م.ا.ا" البالغ من العمر 25 عامًا، وشقيقه "ا.ا.ا"، وبين المجني عليه "ا.ع"، قبل أن تتطور الأحداث بصورة خطيرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، أقدم المتهمان على استخدام سلاح ناري وإطلاق أعيرة صوب المجني عليه بقصد تخويفه وبث الرعب في نفسه، في مشهد أثار الذعر وأخل بحالة الأمن والطمأنينة.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة المجني عليه في قدمه، ليتم نقله لتلقي العلاج، بينما بدأت الأجهزة الأمنية تحركاتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من القبض عليهما، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة والأسباب التي أدت إلى وقوعها.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة العامة المتهمين بالأدلة والتحريات، ليتم توجيه اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، وبعد استكمال التحقيقات وإعداد ملف القضية، أُحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهما.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أوراق القضية وأقوال الشهود وتقارير الجهات المختصة، قبل أن تنتهي إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين، في رسالة تؤكد أن القانون يقف بحزم أمام كل من يحاول فرض السيطرة أو ترويع المواطنين باستخدام السلاح خارج إطار الشرعية.