محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المشروعات والمنشآت الخدمية والتنموية بحي الكوثر

في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة تفقدية موسعة بحي الكوثر شملت عددًا من المشروعات والمنشآت الخدمية والتعليمية والإنتاجية، للوقوف على معدلات الأداء ومتابعة سير العمل.

والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن سلامة رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وعلي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، وشربات الصوينع رئيس حي الكوثر، ومسئولي شركة المياه، ومديرية الصحة بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد المركز الطبي بحي الكوثر، حيث تابع انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موجهاً بتشكيل لجنة من إدارات الحوكمة والشئون القانونية لفحص دفاتر الحضور والإنصراف، وقوة العمل بالمركز، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما تفقد العيادات، والمعامل، موجها بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الطبية.

وتفقد المحافظ قرية النساجين "بيوت الأنوال"، وابدى استياؤه من سوء مستوى النظافة، موجها برفع كفاءة بيوت النول، ورفع مستوى النظافة بها.

وأكد حرص المحافظة على دعم الصناعات والحرف اليدوية باعتبارها أحد روافد التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ووجه بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتسويق المنتجات بما يسهم في الحفاظ على التراث الحرفي وتعزيز العائد الاقتصادي للعاملين بهذا القطاع.

وشملت الجولة كذلك تفقد معرض تسويق المنتجات بحي الكوثر، موجها برفع مستوى النظافة بالمعرض، حيث تابع المعروضات والمنتجات المحلية، مشدداً على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية وفتح منافذ تسويقية للمنتجين.

كما تفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية لحي الكوثر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وشملت الجولة أيضا تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" بالكوثر، على مساحة 10055 متر مربع، بتكلفة إجمالية 148.8 مليون جنيه، ومن المتوقع التسليم النهائي لها في يوليو القادم، ثم تفقد المحافظ المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي.

وتضم 420 طالب، يتم تأهيلهم للعمل بالمنطقة الصناعية بالحي، ومن المقترح تخصيص مبنيين مدرسة ثانوية فنية تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ليتم تأهيل الطلبة لسوق العمل، موجها مسئولي شركة المياه بعمل رؤية شاملة للتنفيذ، كما وجه برفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدرسة.

وتفقد المحافظ أيضا السوق الحضري بالحي موجها بإلزام الباعة الجائلين بأماكنهم المخصصة لهم بالسوق، ومنع الإشغالات والأسواق العشوائية بالحي، كما تفقد موقف الكوثر العمومي.

ووجه بمنح أصحاب كافيتريا الموقف مهلة 10 أيام لصيانة ودهان الكافيتريا المؤجرة لهم، نظرا لتدني مستوى النظافة بها، كما اطمأن على انتظام حركة النقل وخدمة المواطنين، موجهاً بمتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة وتوفير وسائل الراحة للمواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بزيارة مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية الثالثة بالحي، والذي يجري إنشاؤه على مساحة 20 فدانًا، بتكلفة استثمارية 140 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال به نهاية العام الجاري، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.

ومراعاة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، نظرا لأهميته الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء سوهاج .

وأكد " ر اشد " أن الجولات الميدانية ستستمر بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمتابعة المشروعات والخدمات على أرض الواقع، ورصد أية معوقات والعمل على حلها فوراً، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.