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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التصحيح .. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة سوهاج إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بالتزامن مع انطلاق أعمال تصحيح أوراق الإجابات داخل قطاعات التصحيح المختلفة على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، عقب انتهاء الامتحانات التي أداها 99 ألفًا و685 طالبًا وطالبة داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت المديرية أن أعمال التصحيح تتم وفق الضوابط والتعليمات المنظمة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، مع الالتزام الكامل بنماذج الإجابة الرسمية، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على حقه كاملًا في الدرجات دون زيادة أو نقصان.

وأشارت إلى أن مراحل العمل لا تقتصر على التصحيح فقط، بل تتضمن أيضًا مراجعات فنية دقيقة لأوراق الإجابات، يليها رصد الدرجات وتجميعها ومراجعتها أكثر من مرة قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي، لضمان دقة النتائج وعدم وجود أي أخطاء.

وتتابع قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أعمال التصحيح بشكل يومي داخل مقار التصحيح المختلفة، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفير الأجواء المناسبة للمصححين، بما يساعد على إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة.

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، أوضحت المديرية أن النتيجة سيتم إعلانها فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من المحافظ، تمهيدًا لنشرها وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال التصحيح والمراجعة عدة أيام نظرًا للأعداد الكبيرة للطلاب المتقدمين للامتحانات، حيث تحرص المديرية على إعطاء كل ورقة إجابة حقها الكامل من التدقيق قبل إعلان النتيجة النهائية.

ويواصل الطلاب وأسرهم حالة الترقب والانتظار لمعرفة نتائج جهود عام دراسي كامل، وسط تأكيدات من مسؤولي التعليم بسوهاج بأن الدقة والشفافية هما الأساس في جميع مراحل إعداد النتيجة قبل إعلانها رسميًا.

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