قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية
الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا
حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي
بدء التصحيح .. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج
شكوى لبنانية عاجلة للأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت «مواد كيميائية» وقتلت ضباطاً من الجيش
بعد غارات الضاحية الجنوبية.. نتنياهو يتوعد: لن نسمح بإطلاق النار على إسرائيل
حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"
نتائج تكشف تغيرًا مجتمعيًا واسعًا.. 68% يعتبرون ختان الإناث ممارسة ضارة و60% يدعمون التخلي عنها
إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها
الغيرة الإلكترونية في سوهاج.. زوجة تطلب الطلاق بسبب إعجابات فيسبوك
«ديباست» يغيب عن مواجهة مصر.. وبلجيكا تترقب جاهزيته للأدوار المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة اختيار عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج تجري المقابلات الشخصية للمرشحين للعمادة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية الزراعة، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن اختيار القيادات الأكاديمية يجري وفق معايير دقيقة تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية، موضحاً أن اللجنة ضمت في عضويتها، كلا من الدكتور لطفي حامد أبودهب محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

والدكتور أحمد محمد سليمان الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور مصطفى محمد رجب الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق.

وذلك بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور حاتم عبد القادر بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود عبد المحسن بجامعة قناة السويس ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات.

والدكتور محمد عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وعميد الكلية السابق، والدكتور ماهر حسن حسني الأستاذ المتفرغ ممثلًا عن الكلية.

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملفات المتقدمين واستيفاء الشروط المقررة، إذ تقدم للترشح لمنصب عميد كلية الآداب 6 من الأساتذة، وهم: الدكتور عبد العليم سعد سليمان، والدكتور زينهم شيخون حسن.

والدكتور أحمد عبد الكريم أحمد، والدكتور هاني أحمد فؤاد، والدكتور محمود رياض جاد الكريم، والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

الأهلي

إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع مساعد شرطة وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

العينات

قبل التسليم الرسمي.. سحب عينات فنية من مشروع رصف الحارة البطيئة بأبو صويرة لضمان أعلى معايير الجودة

بالصور

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد