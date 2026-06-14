لجنة اختيار عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج تجري المقابلات الشخصية للمرشحين للعمادة

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية الزراعة، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن اختيار القيادات الأكاديمية يجري وفق معايير دقيقة تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية، موضحاً أن اللجنة ضمت في عضويتها، كلا من الدكتور لطفي حامد أبودهب محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

والدكتور أحمد محمد سليمان الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور مصطفى محمد رجب الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق.

وذلك بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور حاتم عبد القادر بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود عبد المحسن بجامعة قناة السويس ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات.

والدكتور محمد عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وعميد الكلية السابق، والدكتور ماهر حسن حسني الأستاذ المتفرغ ممثلًا عن الكلية.

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملفات المتقدمين واستيفاء الشروط المقررة، إذ تقدم للترشح لمنصب عميد كلية الآداب 6 من الأساتذة، وهم: الدكتور عبد العليم سعد سليمان، والدكتور زينهم شيخون حسن.

والدكتور أحمد عبد الكريم أحمد، والدكتور هاني أحمد فؤاد، والدكتور محمود رياض جاد الكريم، والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله.