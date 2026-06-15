من فصول الأزهر للتتويج.. أبناء سوهاج يرسمون خريطة التفوق في الإعدادية الأزهرية

في مشهد يعكس قيمة الاجتهاد والإصرار، أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 (مبصر – مقيد)، لتتحول النتائج هذا العام إلى قصة نجاح جديدة كتبها طلاب وطالبات استطاعوا حجز أماكنهم بين النخبة بعد رحلة طويلة من المذاكرة والالتزام.

ولم تكن قائمة الأوائل مجرد أرقام ونسب مئوية مرتفعة، بل حملت وراءها نماذج مشرفة من أبناء محافظة سوهاج الذين أثبتوا أن التميز لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة جهد متواصل ودعم أسري وتعليمي متكامل.

اوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية بسوهاج

وتصدرت القائمة الطالبة جنى ممدوح محمد أحمد عوده من فتيات الشيخ عبدالله أحمد عبد الحليم، بشطورة الإعدادي، محققة نسبة مئوية بلغت 99.41% لتحصد المركز الأول على مستوى المنطقة.

وجاء في المركز الثاني الطالب أحمد مدحت أحمد محمد علي من معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي الإعدادي بنين بنسبة 99.22%، فيما حصلت الطالبة سلمى أحمد عطا الكريم عبداللاه، على المركز الثاني مكرر بالنسبة نفسها، لتؤكد الفتيات حضورهن القوي بين أوائل المحافظة.

وشهدت المراكز التالية منافسة قوية بين عدد من الطلاب المتميزين، من بينهم الطالبة أسماء أبو الحسن إبراهيم محمد التي جاءت في المركز الثالث، والطالبة غادة نور الدين ابو ضيف عثمان، بالمركز الثالث مكرر، إلى جانب الطالبة حبيبة ماهر خليل محمد التي حصدت المركز الثالث مكرر أيضًا، بعد تحقيقهن نسبًا مرتفعة تعكس مستوى علميًا متميزًا.

كما ضمت قائمة المتفوقين الطالبة آلاء أشرف عيسوي عبد الوهاب بالمركز الرابع، والطالبة منة الله أشرف علي عبد الله بالمركز الرابع مكرر، بالإضافة إلى الطالبة مريم ياسين عطا إسماعيل والطالبة سجى علي عبد الراضي عبد اللطيف أحمد اللتين جاءتا ضمن المركز الرابع مكرر، ليكتمل بذلك عقد المتفوقين الذين رفعوا اسم معاهدهم التعليمية.

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور محمد حسني رئيس الإدارة المركزية، أن هذه النتائج المشرفة تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يواصل دوره في إعداد أجيال تجمع بين التفوق العلمي والقيم الأخلاقية.

وتحمل هذه النتائج رسالة واضحة مفادها أن النجاح لا يرتبط بظروف أو إمكانات بقدر ارتباطه بالعزيمة والطموح، وأن أبناء سوهاج ما زالوا قادرين على صناعة نماذج مضيئة في مختلف المراحل التعليمية، لتكون قائمة الأوائل هذا العام بداية جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لهؤلاء الطلاب الذين أصبحوا مصدر فخر لأسرهم ومعلميهم ومحافظتهم بأكملها.