غادرت ليلى هيثم الشهيرة بـ شهد، الشاهدة في قضية عروس بورسعيد، رفقة أسرتها محيط محكمة جنايات بورسعيد، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة دعاء ناصر المتهمة بإنهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، وذلك عقب ظهورهم في محيط المحكمة.

عقب ظهورهم .. شهد ووالدها يغادران الجنايات إلى منزلهم قبل أولى جلسات محاكمة قاتلة عروس بورسعيد

وأكد والد شهد أنهم عادوا إلى منزلهم مرة أخرى عقب إبلاغهم من الجهات المعنية بعدم طلبهم حتي الآن لسماع أقوالهم أو استدعائهم للشهادة خلال جلسة اليوم، موضحًا أنهم كانوا متواجدين بمحيط المحكمة تحسبًا لطلبهم للمثول أمام هيئة المحكمة.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد القضية أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

ويُذكر أن القضية تعود إلى شهر فبراير 2026، عندما لقيت فاطمة ياسر خليل مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل داخل محافظة بورسعيد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة دعاء ناصر، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أقرت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا نشب بسبب شقة سكنية وتطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها عما أُسند إليها من اتهامات.