وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى الجنايات لحضور جلسة محاكمتها

وصلت المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، قبل قليل، إلى مقر محكمة جنايات بورسعيد، لحضور جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية عروس بورسعيد.

وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية وتنظيمية بالتزامن مع بدء توافد أطراف القضية، استعدادًا لانعقاد الجلسة أمام الدائرة المختصة.

وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى محكمة الجنايات لحضور جلسة محاكمتها

ويُذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، تنظر أولى جلسات القضية أمام دائرة جديدة، بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهام المتهمة بقتل المجني عليها فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد.