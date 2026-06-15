تجهيز 9 مراكز شباب بمختلف أحياء بورسعيد لعرض مباريات كأس العالم

انهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد الاشراف علة تجهيز 9 مراكز شباب وتنمية شبابية بمختلف أحياء المحافظة، لعرض مباريات كأس العالم، وخاصة مباراة منتخب مصر المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وذلك في إطار دعم الرياضة وتشجيع المواطنين على متابعة المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية متميزة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

حيث تم توفير شاشات العرض وتجهيز أماكن استقبال الجماهير داخل مراكز الشباب، بما يتيح للمواطنين متابعة المباراة وسط أجواء احتفالية ورياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية المشاهدة.

محافظة بورسعيد تفتح أبواب مراكز الشباب والأندية أمام المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر

وشملت مراكز الشباب والتنمية الشبابية التي تم تجهيزها:

- مركز شباب الاستاد

- مركز شباب السلام

- مركز المدينة (الساحة الشعبية)

- مركز التنمية الشبابية بورفؤاد

- مركز التنمية الشبابية سبورتنج

- مركز التنمية الشبابية الزهور

- مركز التنمية الشبابية أكتوبر

- مركز شباب الحرفيين

- مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي

كما تم التأكيد على فتح جميع الأندية الرياضية أمام الأعضاء لمتابعة المباريات، وتوفير الأجواء المناسبة للجماهير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير مساحات تجمع تليق بأبناء المحافظة لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة