قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية
تركيا ترحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني: فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم في المنطقة
إيران تعلن نهاية الحرب وتحدد موعد توقيع الاتفاق مع أمريكا
ترامب يلوح بالخيار العسكري مجددا: اتفاق نووي أو عودة الهجمات على إيران
ترامب: نتنياهو كاد أن يفشل الاتفاق مع إيران
أزمات ماكينات الـATM وعلاقات مصر والعراق على أجندة لجان النواب اليوم
بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
اليوم.. نظر قضية عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة
14 بندا ترسم ملامح التفاهم المرتقب.. تفاصيل مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
أوروبا ترحب بتفاهم أمريكا وإيران.. وتلوح برفع العقوبات عن طهران
5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرية وتوابعها بكفر الشيخ
قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. حملات مكثفة على محلات العصير والمنشآت الغذائية

مديرية التموين والطب البيطري - مداهمة شقة سكنية تحولت لمصنع فسيخ غير مرخص بحي العرب:
مديرية التموين والطب البيطري - مداهمة شقة سكنية تحولت لمصنع فسيخ غير مرخص بحي العرب:
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتعامل الفوري والحاسم مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي تمس صحتهم لردع كافة صور الغش والتدليس التجاري.

 أسفرت عن النتائج التالية:

 هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين - حملة موسعة لسلامة العصائر بحي الشرق وحي الزهور:


تكثيف الرقابة على العصائر: 

بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شن فرع الهيئة ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية بنطاق حى الشرق والزهور.

الكشف عن المواد المحظورة: 

استهدفت الحملة الكشف عن استخدامات مادة ثاني أكسيد التيتانيوم والألوان الصناعية لضمان سلامة العصائر المعروضة للمستهلكين.

القيادة الميدانية للحملة: 

انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة ضم الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محمد حلمي وكيل وزارة التموين ببورسعيد، وبمشاركة مفتشي الأغذية بالهيئة.

سحب العينات والإجراءات:

 أسفرت الحملة عن سحب عينات من العصائر وإرسالها للمعامل الرسمية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بالالتزام الكامل بالضوابط الصحية المعتمدة.

 مديرية التموين والطب البيطري - مداهمة شقة سكنية تحولت لمصنع فسيخ غير مرخص بحي العرب:


الاستجابة الفورية للمواطنين: 

فور ورود استغاثة ومعلومات من أحد المواطنين، وتحت إشراف محمد حلمي جاد الرب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، تم فحص الشكوى وتشكيل حملة مكبرة لداهمة الموقع.

تشكيل مأمورية المداهمة: 

ضمت الحملة الرقابية المشتركة مدير الرقابة المركزية، ورئيس الرقابة المركزية، والدكتور  أمجد يسري مدير إدارة التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري.

ضبط السموم الغذائية: 

داهمت الحملة شقة سكنية واقعة بمنطقة حي العرب أمام الجامع التوفيقي، تبين قيام أحد الأشخاص بتحويلها إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتجهيز الفسيخ والرنجة بالمخالفة للاشتراطات الصحية وقواعد سلامة الغذاء.

المضبوطات والتحفظ القانوني:

 أسفرت المداهمة عن ضبط نحو 100 كجم من البطارخ المعدة للتصنيع والتداول. كما تم ضبط ماكينة تغليف وتجهيز المنتجات، بالإضافة إلى أدوات وملصقات (استيكرات) تستخدم لإعادة التعبئة وإيهام المستهلكين ببيانات وصلاحية غير حقيقية. وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق المختصة.

بورسعيد التموين والتجارة الداخلية محافظ بورسعيد سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

ترشيحاتنا

دولة الإمارات

من رأس الحكمة إلى الطاقة والصناعة.. أين تتجه الاستثمارات الإماراتية الجديدة في مصر؟

غدا فتح باب حجز شقق متوسطي الدخل بمقدم 100 ألف جنيه

اِلحق قدم.. غدا فتح باب حجز شقق متوسطي الدخل بمقدم 100 ألف جنيه

تكليف رامي يوسف مشرفا علي الضرائب العقارية

رامي يوسف مشرفا على الضرائب العقارية بقرار من وزير المالية.. مستند

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد