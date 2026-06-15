بورسعيد.. حملات مكثفة على محلات العصير والمنشآت الغذائية

شنت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتعامل الفوري والحاسم مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي تمس صحتهم لردع كافة صور الغش والتدليس التجاري.

أسفرت عن النتائج التالية:

هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين - حملة موسعة لسلامة العصائر بحي الشرق وحي الزهور:



تكثيف الرقابة على العصائر:

بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شن فرع الهيئة ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية بنطاق حى الشرق والزهور.

الكشف عن المواد المحظورة:

استهدفت الحملة الكشف عن استخدامات مادة ثاني أكسيد التيتانيوم والألوان الصناعية لضمان سلامة العصائر المعروضة للمستهلكين.

القيادة الميدانية للحملة:

انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة ضم الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محمد حلمي وكيل وزارة التموين ببورسعيد، وبمشاركة مفتشي الأغذية بالهيئة.

سحب العينات والإجراءات:

أسفرت الحملة عن سحب عينات من العصائر وإرسالها للمعامل الرسمية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بالالتزام الكامل بالضوابط الصحية المعتمدة.

مديرية التموين والطب البيطري - مداهمة شقة سكنية تحولت لمصنع فسيخ غير مرخص بحي العرب:



الاستجابة الفورية للمواطنين:

فور ورود استغاثة ومعلومات من أحد المواطنين، وتحت إشراف محمد حلمي جاد الرب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، تم فحص الشكوى وتشكيل حملة مكبرة لداهمة الموقع.

تشكيل مأمورية المداهمة:

ضمت الحملة الرقابية المشتركة مدير الرقابة المركزية، ورئيس الرقابة المركزية، والدكتور أمجد يسري مدير إدارة التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري.

ضبط السموم الغذائية:

داهمت الحملة شقة سكنية واقعة بمنطقة حي العرب أمام الجامع التوفيقي، تبين قيام أحد الأشخاص بتحويلها إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتجهيز الفسيخ والرنجة بالمخالفة للاشتراطات الصحية وقواعد سلامة الغذاء.

المضبوطات والتحفظ القانوني:

أسفرت المداهمة عن ضبط نحو 100 كجم من البطارخ المعدة للتصنيع والتداول. كما تم ضبط ماكينة تغليف وتجهيز المنتجات، بالإضافة إلى أدوات وملصقات (استيكرات) تستخدم لإعادة التعبئة وإيهام المستهلكين ببيانات وصلاحية غير حقيقية. وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق المختصة.