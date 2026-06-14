مناخ بورسعيد: تطوير شارعي أسوان والجهاد.. وحي العرب يرفع كفاءة منطقة إزالات ناصر

شهدت قطاعات بورسعيد طفرة ميدانية وأعمالاً متواصلة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتطوير قطاع الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، وتكثيف حملات النظافة والكنس الآلي وإزالة الإشغالات للحفاظ على الهوية البصرية والوجه الحضاري لمدن وأحياء المحافظة؛أسفرت عن النتائج التالية:

مدينة بورفؤاد - تطوير شارع 15 سبتمبر وبحث إدراج منطقة مجمع المدارس



إحياء المحاور التاريخية:

تفقدت سمر الموافي، رئيسة مدينة بورفؤاد، يرافقها المهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق والنقل، ونائبا رئيس المدينة د. محمد جودة و مي الدويك، سير العمل بتطوير شارع 15 سبتمبر ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، مع الحفاظ على الأشجار التاريخية النادرة وتطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة، وتوسعة الطريق وتركيب أعمدة ديكورية حديثة وتنفيذ أعمال "لاند سكيب" راقية وتدعيم شبكات الصرف والأمطار.

مجمع المدارس بالمعاشات:

وفي جولة ميدانية أخرى بنفس المرافقين، تفقدت رئيسة المدينة منطقة "مجمع المدارس" بمعاشات هيئة قناة السويس للوقوف على مستوى الخدمات، وبحث خطوات إدراج المنطقة ضمن خطة التطوير الشامل الجارية تلبيةً لمطالب المواطنين وتماشياً مع رؤية مصر 2030.

حي الشرق - حملة إشغالات مسائية مكبرة واستمرار منظومة الكنس الآلي:



انضباط المحاور الرئيسية:

بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، شنت إدارة الإشغالات يرافقها نائب رئيس الحي حملة مسائية مكبرة شملت شوارع (سعد زغلول، النهضة، عزمي، الجيش، دجلة، وميدان المعديات)

وأسفرت عن رفع كافة الاستندات والتعديات المخالفة وإلزام المحال بحدودها القانونية.

الكنس الآلي الصباحي:

وتابع رئيس الحي الانتشار الصباحي للمكانس الآلية التابعة لشركة "نهضة مصر" لرفع الأتربة والمخلفات الدقيقة بشوارع عاطف السادات، 23 يوليو، الجمهورية، ومحيط حديقة المسلة لرفع كفاءة النظافة العامة.

حي العرب - رفع كفاءة المنطقة المجاورة للمدرسة المهدومة بإزالات ناصر:



تحسين المظهر البيئي:

بناءً على تعليمات المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها المكثفة لتطهير ورفع كفاءة شتى المناطق؛ حيث شهدت المنطقة المجاورة للمدرسة المهدومة بمنطقة "إزالات ناصر" أعمالاً موسعة شملت رفع الرتش والمخلفات المتراكمة من داخل سور الهدم ونقل النواتج تماماً.

الاستجابة الفورية للمواطنين:

وأكدت رئيسة الحي أن هذه الحملات مستمرة بكافة القطاعات لإزالة أي مظاهر غير حضارية وتحسين الصحة العامة والبيئة المحيطة بالمواطنين مع متابعة ميدانية دائمة لتيسير حركة المرور بالمحيط.

حي المناخ - وتيرة متسارعة لتطوير ورفع كفاءة شارعي "أسوان" و"الجهاد":



تطوير شارع أسوان:

تابعت شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، ميدانياً سير العمل بأعمال تطوير شارع أسوان (من شارع الصباح حتى شارع العبور).

حيث بدأت الفرق في رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإزالة تجمعات الرتش ومخلفات البناء، مع التوجيه بإنشاء حديقة متطورة وأعمال لاندسكيب كمتنفس للأهالي.

إنجاز 80% ببردورات شارع الجهاد: كما تابعت رئيسة الحي مستجدات تطوير شارع الجهاد (من شارع الأمين حتى شارع فولجراد) والذي ينفذه جهاز تعمير سيناء، حيث تم تنفيذ 80% من البردورات وفرد السن تمهيداً للرصف، بالتوازي مع رفع 27 عمود إنارة قديم لتنظيم شبكة الكهرباء والمرافق بالشارع.

حي الزهور - حملة تطهير بمنطقة عمر بن الخطاب ومناشدة لإخلاء شارع 10 رمضان:



إخلاء الفروشات العشوائية:

قاد المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، جولة ميدانية بشارع العاشر من رمضان التقى خلالها بأصحاب الفروشات العشوائية وناشدهم بضرورة إخلائها فوراً لعدم إعاقة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالشارع بالتنسيق مع جهاز تعمير القناة وسينا.

تطهير مناور العقارات: وفي سياق آخر، تابع رئيس الحي حملة نظافة مكثفة استهدفت مناور ومداخل عمارات (84، 85، 86، 63، 64) بمنطقة عمر بن الخطاب، حيث قامت فرق الحي برفع القمامة المتراكمة، وتسليك بالوعات الصرف الصحي، وسحب تراكمات المياه حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حي الضواحي - حملات إشغالات بشارعي 23 ديسمبر والعبور وتفعيل الخط الساخن للنظافة:



إعادة الانضباط ومصادرة المخالفات:

بمتابعة فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة بشارعي 23 ديسمبر والعبور، أسفرت عن إزالة فروشات الخضروات، عربات اليد، الشماسي، الأكشاك المخالفة، وطاولات البلياردو والكراسي التي تعوق حركة السير، مع تحرير غرامات بيئية مشددة ضد المخالفين.

تكثيف النظافة بمنطقة التصنيع: وتابع رئيس الحي جهود عمال شركة "نهضة مصر" في رفع القمامة وتجريف الرمال والكنس الآلي بمنطقة التصنيع، لافتاً إلى تخصيص الشركة للخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى المواطنين فوراً على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حي غرب - غسيل بالمياه لمنفذ بورسعيد الغربي ورفع كفاءة طريق دمياط:



تجميل مدخل المحافظة:

تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، جهود عمال تحسين البيئة بالتعاون مع شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة، حيث شملت الأعمال تجريف الرمال والردش والقمامة والحشائش، وغسيل منفذ بورسعيد الجمركي الغربي "بالمياه".

خدمة رحلات اليوم الواحد: وأكد رئيس الحي على استمرار أعمال الكنس والتجريف بالطريق المؤدي إلى دمياط "ذهاب وعودة" وأمام الكافتيريات والمطار ومحيط نادي الأبطال لإعطاء انطباع جمالي متميز يليق بمحافظة بورسعيد كجاذبة للسياحة والزوار طوال العام، مناشداً المواطنين بالتعاون والاتصال بالخط الساخن (17696) لرصد أي ملاحظات.