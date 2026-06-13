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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة

طالبات الثانوية
طالبات الثانوية
محمد الغزاوى

انطلقت فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك على مدار يومين بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين في مختلف المواد الدراسية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة بحضور الاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والاستاذ محمود راغب  مدير التعليم العام ببورسعيد.

 نخبة من كبار المعلمين 

وتأتي القوافل التعليمية في إطار جهود الدولة لدعم طلاب الثانوية العامة وتوفير مراجعات نهائية مجانية متميزة بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتهيئة الطلاب بشكل أفضل لأداء امتحانات نهاية العام.

وشهدت الفعاليات إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، حيث تضمنت المراجعات شرحًا لأهم النقاط الدراسية، والتدريب على نماذج الامتحانات والإجابة عن استفسارات الطلاب بما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وتشمل القوافل التعليمية مراجعات مكثفة في عدد من المواد الدراسية الأساسية، منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والإحصاء، والتاريخ والجغرافيا وذلك على أيدي نخبة من كبار المعلمين والمتخصصين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الطلاب للامتحانات وتحقيق أقصى استفادة علمية لهم خلال فترة المراجعات النهائية.

وتعكس القوافل التعليمية حرص وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة على تقديم الدعم العلمي والمعرفي للطلاب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

 وتستهدف القوافل التعليمية جميع طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد في إطار خطة متكاملة لتقديم خدمات تعليمية مجانية تسهم في دعم الطلاب ومساندتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق والنجاح خلال الامتحانات.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد القوافل التعليمية الثانوية العامة

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